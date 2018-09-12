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Kuaförlere gümrük kaçağı saç satmak isterken yakalandı

BODRUM'daki kuaförlere, gümrük kaçağı insan saçı satmaya çalışan E.Ö., yakalanarak, gözaltına alındı.

  • AA
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Bodrum'a gelen şüphelinin, kuaförlere gümrük kaçağı insan saçı satacağını öğrendi. Harekete geçen sivil polis ekipleri, şüpheli E.Ö.'yü kuaföre satış yapmaya çalıştığı sırada yakaladı. Operasyonda, 3 kilo 100 gram gümrük kaçağı insan saçı ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. hakkında adli işlem yapıldı. E.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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