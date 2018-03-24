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Küçük çocuklarına içki içirip sosyal medyada yayınlayan aileye bakanlık soruşturma başlattı

Sosyal medyada küçük çocuklarına içki içirip fotoğraf paylaşan aile tepkiler üzerine hesabı kapattı, Bakanlık soruşturma başlattı

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Aydın'da yaşayan Ali-Hatice Karan çiftinin küçük çocuklarının alkol şişeleri ile birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti. 2-3 yaşlarındaki oğullarının bira şişeleriyle fotoğraflarını paylaşan aile, "Oğlumuzla içelim dedik" ifadelerini kullandı.
 
2016 yılına ait görselleri de paylaşan sosyal medya kullanıcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çağrı da bulundu. Gelen tepkiler üzerine paylaşım yapılan hesap kapatıldı. Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, Bakanlığın Aydın İl Müdürlüğü personelince olayın gerekli incelemelerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 
 
(Milliyet)

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