Kurban Bayramı ne zaman 2017 hangi günler tatil kaç gün? Diyanet 2017 Dini günler takvimi

Kurban bayramı ne zaman hangi tarihte 2017 tatil ne zaman hangi gün sorularının cevapları herkes tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile dini gün ve haftaların ne zaman olacağını İslam alemine duyuruyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 yılı Dini günler takvimine göre 2017 yılında Ramazan Bayramı 25 Haziran ve 27 Haziran tarihleri arasına denk geldi. Kurban sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban kesmek İslam’ın beş şartından biridir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Bu sene Kurban bayramının arefe günü 31 Ağustos Perşembe günü olacak. Dört gün sürecek bayramın birinci günü 1 Eylül Cuma son günü ise 4 Eylül Pazartesi olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı her sene başında dini gün ve ayların hangi tarihlerde olacağını dini takvim ile açıklıyor. Müslümanlar diyanet.gov.tr sitesi üzerinden bu bilgileri öğreniyorlar. Bu tarihlerde yapılması gereken ibadetleri yerine getiriyorlar.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de dört gün sürecek. Arefe günü 31 Ağustos Perşembe günü olacak. Dört gün sürecek bayramın birinci günü 1 Eylül Cuma son günü ise 4 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar bu günler arasında Kurban bayramını kutlayacak ve gerekli ibadetleri yerine getirecekler. Maddi durumu elverişli olanlar kurban keserek, ihtiyaç sahiplerine ve sevdiklerine dağıtabilecekler.

30 Ağustos Çarşamba: Zafer Bayramı

31 Ağustos Perşembe: Arefe Günü

1 Eylül Cuma: Kurban Bayramı 1. gün

2 Eylül Cumartesi:Kurban Bayramı 2. gün

3 Eylül Pazar:Kurban Bayramı 3. gün

4 Eylül Pazartesi:Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 4 gün olacak. Arefe günü genellikle yarım gün tatil ediliyor. Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.

2018 yılı içerisinde kutlanacak olan Kurban Bayramının ise, tamamının hafta içine gelmesi nedeniyle 9 gün olması bekleniyor.

2018 yılında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü olacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 24 Ağustos tarihine denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE DEMEK?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

2017 RESMİ DİNİ GÜNLER VE HAFTALAR HANGİ TARİHLERDE?

- 29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı

- 27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı

- 21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün

- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün

- 27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün

- 31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe

- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün

KURBAN NE ZAMAN KESİLMELİ?

İslam dininde kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde sabah namazı vakti olduktan sonra başlar ve bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz vakitlerinde kesilmesi dinimizce daha uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir. Şafii mezhebinde ise kurban, bayramın dördüncü gününde de kesilebilir.

NEDEN KURBAN KESİLİR?

Kurban kelimesi sözlükte Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Akıllı, hür ve dini ölçülere göre zengin sayılan kul, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hem de Allah’a yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının ‘şiarı’ sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir işaretidir. Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnettir. Dini kaynaklarda Hz. Muhammet’in kurbanını daima kestiği belirtilmektedir.