KYK burs öğrenim kredisi başvuruları ne zaman 2017 KYK başbakanlık bursu ve kredi başvuru işlemi ve tarihi

2017 KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman? KYK burs ve kredi başvuru işlemleri nasıl yapılacak? KYK Burs başvurusu yapmak için KYK sonuç internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfaya giriş yapar yapmaz başvuru için gerekli olan bağlantıya tıklayınız. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Fakat KYK burs başvuruları yapılırken e-Devlet şifresi gerekiyor. KYK sonuç sayfasından başvuru işlemini gerçekleştirmek için öncelikli olarak öğrenciden e-Devlet şifresi istenir. KYK burs başvurusunu direk e-Devlete girerek de yapabilirsiniz. E-Devlet şifresi almak oldukça kolay, kendinize en yakın PTT şube veya müdürlüklerine gidiniz. E-Devlet şifresi başvurusunda bulununuz. Başvurunuz kısa bir süre içerisinde değerlendirilecektir ve e-Devlet şifreniz teslim edilecektir. E-Devlet şifresi alırken yanınızda kimliğinizin olması gerekmektedir. Ayrıca 2 TL ödeme yaptıktan sonra şifrenizi alabilirsiniz.



E-Devlet resmi internet sayfasına giriş yapınız. Ana sayfada bulunan sisteme giriş butonuna tıklayınız. T.C ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapınız. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Devlet üzerinde bulunan e-Hizmetler bağlantısına tıklayınız. KYK burs başvuruları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir hizmettir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü başlığını bulduktan sonra hemen altında alt başlıklar halinde burs başvurularını görebilirsiniz. Burs başvuru bağlantısına tıklayabilirsiniz. Uygulamaya git butonuna tıkladıktan sonra sistem sizi KYK burs başvuru sayfasına yönlendirecektir. Buradaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra Başvuru ve Güncelleme butonuna tıklayarak, KYK burs başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz. Başvuruyu e-Devlet üzerinden yaptığınız için e-Devlet üzerinde bulunan kimlik doğrulaması, ad-soyad, temel bilgiler, iletişim bilgileriniz kullanılır. Eğer bu bilgilerinizde herhangi bir sıkıntı varsa başvuru işlemini başlatmadan önce bilgilerinizi güncelleyiniz. Bilgiler güncel ise başvuru işlemine devam ediniz. KYK burs başvurusu sırasında kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, özel durum, aile bilgileri, taşınmaz bilgileri, yurt içi yazışma adresi bilgilerini tam olarak doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Eğer bilgilerin doğru olmadığı tespit edilirse KYK tarafından burs/kredi kesilmektedir. Bu yüzden bilgilerinizi doldururken doğruluk ilkesinden şaşmamaya dikkat ediniz. Başvuru sırasında olmasa dahi sonradan yapılan incelemelerde eğer bilgilerinizde doğru olmayan bilgiler tespit edilirse bursunuz kesilecektir. Ödenen kısım ise alıcıdan tahsil edilecektir.



KYK burs başvuruları; Yurt İçinde Üniversite Okuyan Öğrencilerin Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu, KKTC’de Üniversite Okuyan Öğrencilerin Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu, Yurt Dışında(KKTC Dışında) Üniversite Okuyan Öğrencilerin Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu olarak farklılaşmaktadır. Başvuru yapacak olan kişinin kendi özel durumunu bilip, gerek olan başvuru sayfasına giriş yapması gerekir. Yanlış bağlantı aracılığıyla başvuru yapanlar başvuru işlemini tamamlayamayacaklardır. Çünkü sistem alt yapısında öğrenciyle ilgili birçok bilgi bulunmaktadır. KYK kurumundan burs veya kredi almış ve almakta olan öğrencilerin tekrar başvuru yapmaması gerekmektedir. KYK burs başvuru sayfasında bulunan belgeler ile gerekli kuruma başvurmanız yeterli olacaktır.



KYK, gençlere sunduğu barınma, burs/kredi ve eğitim imkânlarının yanı sıra öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımında da bulunuyor. Üniversiteye yerleşen milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacğı merak ediliyor. Öğrenim kredisi ve başbakanlık bursu almak isteyen öğrenciler için KYK'dan beklenen açıklama geldi. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek. KYK burs ücretleri netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi olarak desteklemek amacıyla ödenen 2017-2018 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi miktarları artırıldı. İlk defa burs/kredi alacak olan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının ocak ayı itibariyle ödeme yapılmakta iken, 2017-2018 öğretim yılında kurumumuzdan ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır. Kurumdan burs/kredi alan öğrencilere, TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Peki KYK burs başvuruları hangi tarihte ve nasıl yapılacak? 2017 2018 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi miktarı ne kadar olacak?





KYK BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında 2017-2018 yılında uygulanacak olan KYK burs ücretleri hakkında bilgi verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen 2017-2018 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi miktarlarına zam yapıldı. Beslenme yardımı da artırılırken, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 425 liradan 470 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 850 liradan 940 liraya, doktora öğrencileri için ise aylık bin 275 liradan bin 410 liraya yükseltildi. Böylelikle 2002 yılında 45 lira olan Burs ve Öğrenim Kredisi, yüzde 944 artışla 470 liraya yükselmiş oldu.







Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda yurtlarda barınan öğrencilere verilen beslenme yardımı da artırıldı. Beslenme yardımı günlük 9,5 liradan 11 liraya yükseltildi. 2002 yılında 50 kuruş olan beslenme yardımı, 2017 yılında 11 TL’ye yükseltilerek yüzde 2200’lük bir artış sağlandı. Geçen yıl eylül ayından bu yana sabah kahvaltısı için 3, akşam yemeği için 6,5 lira olmak üzere günlük 9,5, aylık ise 285 lira olan beslenme yardımı, yeni eğitim-öğretim yılında sabah kahvaltısı için 3,5, akşam yemeği için 7,5 lira olmak üzere günlük 11, aylık ise 330 lira olarak belirlendi.



Şehit ve gazi çocuklarına 21 lira beslenme yardımı

Yurtlarda ücret ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocukları ile anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ve devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 liraya yükseltildi. Beslenme yardımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için 8 lira olmak üzere günlük 12 lira uygulanacak.



Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı! 2017-2018 eğitim öğretim dönemi kredi ve burs konusundaki değişiklikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında açıkladı. Kredi ve burslar ile beslenme yardımının artırıldığı müjdesini veren Erdoğan, lisans öğrencileri için aylık 470 lira, yüksek lisans öğrencileri için aylık 940 lira, doktora öğrencileri için ise aylık bin 410 lira burs/kredi ödemesi yapılacağını ifade etti. Erdoğan, beslenme yardımının da 330 liraya çıkartıldığını kaydetti. Göreve geldikleri 2002 yılında üniversite öğrencilerine 45 lira burs verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu daha sonra 425 liraya çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:



"Bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu. Böyle ödenecek. Ayrıca geçen yıl 285 lira olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı, bu yıl bu da 330 liraya çıkartıldı. Kredi burs rakamı yüksek lisans öğrencileri için 470 lira, doktora öğrencileri için ise bin 410 liradır. Bakın nerelerden nerelere geldik. Şimdi yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan, doktora öğrencileri için ise bin 410 lira olan bu rakamlar adeta böyle yani sadece kendini geçindirmek gibi değil, aile geçindirir gibi bir duruma geldi. Şu anda hükümetimizin aldığı bu karar sebebiyle de kendilerine milletim, şahsım adına teşekkür ediyorum. Bunu da ilk defa bu akşam böylece açıklamış oluyoruz."









KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI



KYK 3. yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçları kısa bir sürede açıklayarak 1 Eylül'de ilk yerleştirmeleri gerçekleştirdi. Yedek sırası bekleyen gençlerin yerleştirilme süreci ise bugün (11 Eylül) itibarıyla başladı. 18 Eylül Pazartesi günü ise üçüncü kez gerçekleştirilen yedek sonuçları KYK'nın resmi internet sitesinde erişime açıldı.





KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



KYK resmi web sitesine " kyk.gov.tr" adresi girilir. "2017-2018 Öğrenim yılında yurt içinde yükseköğrenim programına girmeye ÖSYM veya ara sınıf öğrencilerin yurt başvurusu için tıklayınız" sekmesine tıklanır.



Açılan sayfada "Başvuruda dikkat edilecek hususlar "yazısı dikkatlice okunduktan sonra sayfanın en altındaki başvuru şartlarını kabul ettiğinizi onaylamak için onay kutucuğunu işaretleyip "Başvuru ve Güncelleme" sekmesi tıklanır.



Yeni sayfadaki başvuru sahibi kimlik bilgileri doğru olarak doldurulup resimdeki güvenlik kodu girilir.



Açılan yeni sayfada sizden öğrenim bilgileriniz ve okul bilgileriniz istenir.



Açılan yeni sayfada sizden ailenizle ilgili bilgiler istenmektedir. (ailede başka eğitim gören var mı, malvarlığı ,geliri vb.) sizden istenen bilgileri doğru olarak girmeniz yararınıza olacaktır. (verdiğiniz bilgilerin doğruluğu kesinlikle araştırılacaktır.)







Sizden adres bilgileriniz ve e posta adresiniz istenmektedir. Son olarak tüm bilgilerinizin doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra kaydet sekmeni tıklayrak, 2018 KYK burs ve kredi başvuru işlemleriniz tamamlanmış olacaksınız.



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?



Ön lisans öğrencileri



Lisans öğrencileri



Açık Öğretim öğrencileri (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)



Vakıf Üniversitesi öğrencileri



LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler (öncelikli olarak)



Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler



Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler



İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAMAZLAR?



Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,



Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,



Yabancı uyruklu öğrenciler,



Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,



Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,



Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci



Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,



Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,



Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.



Öğrenciler aldıkları kredi-burs miktarını üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. İşe başlayamayan öğrenciler borcunu erteletebiliyor.









KYK BAŞVURULARINDA YENİ SİSTEM!



KYK, bu yıl yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Geçen yıl kısmi olarak uygulanan sistem bu yıl hayata geçecek ve öğrencilerin okul bilgileri, YÖK’ün sistemi üzerinden alınacak. Uygulama sayesinde öğrencilerin başvuru esnasında yanlış işaretleme yaparak mağdur olmayacak.



Öğrencilerin başvuru sırasındaki kodlama hatalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan KYK, geçen yıl kısmi olarak uyguladığı sistemi bu yıl tam olarak hayata geçirecek.



Buna göre, öğrencilerin okul bilgileri, YÖK'ün sistemi üzerinden alınacak. Uygulama sayesinde öğrencilerin başvuru esnasında yanlış işaretleme yaparak, mağdur olması engellenecek.



KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KYK yurtlarına başvuruların başladığını hatırlatarak, kredi-burs başvurularına ilişkin şu bilgilerine yer verildi:



“Üniversite öğrencileri için burs ve kredi müracaatları Ekim ayında başlayacak olup 11 devlet kurumundan gelen bilgiler doğrultusunda Burs/Kredi kazananlara 2018 Ekim ayından itibaren ödemeler yapılacaktır. Burs ve kredi takvimine ilişkin ayrıntılar ilerleyen dönemde www.kyk.gov.tr internet adresinden ve @GSBYurtkur sosyal medya hesabından da yayınlanacaktır.”



Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.



KYK BURSU NEDİR?



T.C. vatandaşı yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanabilecek öğrenciler,



• Ön lisans öğrencileri,



• Lisans öğrencileri,



• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)



• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)



• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,



• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),



• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,



• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,



• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



KYK YURT EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?



2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvurularını alan KYK; ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvurularını almaya hazırlanıyor.



30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen, ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.



ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.



Başvurular e- Devlet üzerinden



Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.



Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler. Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.