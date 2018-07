Leyla Aydemir son dakika katili kim amcası neden tutuklandı Leyla Aydemir son durum nedir

Leyla Aydemir son dakika haberleri araştırılıyor. Leyla Aydemir katili kim amcası neden tutuklandı Leyla Aydemir son durum ne oldu? Minik Leyla hakkında merak edilen son dakika gelişmeler haberimizde yer alıyor. Alınan son bilgiye göre Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in amcası Mehmet Aydemir'in, terörden tutuklandığı iddia edildi. Edilen bilgilere göre; amca Mehmet Aydemir'in sosyal medyada yayınladığı siyasi görsel ve yazılı paylaşımlarından dolayı tutuklandığı bildirildi. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili suçlamalara maruz kalan kuzeni Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Yavrumuz gitti, sosyal medya üzerinden 'Amcayı yakalayıp cezaevine aldılar' gibi haberlerle canımızı acıtıyorlar.

'SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ'

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Leyla'nın kaybolduğu ve daha sonra cesedinin bulunduğu köyde aramalar ve gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlardan, daha önceden sosyal medyada 'Leyla'nın katili amcası çıktı' haberlerinde adı geçen ve baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nihat Aydemir, sosyal medyada amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir'in fotoğrafının yayınlanarak, 'Leyla'nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi' şeklindeki paylaşımlara isyan etmişti. Baba Nihat Aydemir, " Acılarının kendilerine yettiğini belirten baba Nihat Aydemir, "Mehmet ile ilgisi yok. Asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili Mehmet suç duyurusunda bulunacak. Eğer öyle bir şey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar. Ama aslı olmadan paylaşmak saygısızlık. Ben de olabilirim, devlet beni götürsün, idam etsin, ona kimse karşı gelemez. Neticeyi öğrenmeden, bir şey öğrenmeden bunu yapmak çok ayıp" demişti.

Tutuklanan Mehmet Aydemir, sosyal medyada kendisinin suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadan benim fotoğrafımı kullanarak 'Katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla'nın amcası değilim. Nihat Aydemir'in amcasının oğluyum" diye konuşmuştu.

GÖZALTINA ALINAN 12 KİŞİDEN 11'İ SERBEST

Leyla'nın dosyasına müdahil olan Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, dün akşam Bezirhane köyünden 12 kişinin gözaltına alınıp, sorgulandığını belirtti. Artuk, sorgulananlardan 11'inin serbest bırakıldığını. 1 kişinin ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığını doğruladı.

Leyla'nın babası Nihat Aydemir ise amcasının oğlunun neden tutuklandığını bilmediğini söylerken, şüpheli Mehmet Aydemir'in diğer akrabaları ise evde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildiği için tutuklandığını, Leyla Aydemir cinayeti ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Savcılık Leyla Aydemir'in soruşturması ile ilgili gizlilik kararı alırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Öte yandan Baro Başkanı Ali Artuk Leyla'nın ölümünün ardından ihmaller olabileceğini belirtmişti. Artuk, araştırılması gereken hususları şu başlıklar altında sıralamıştı:

"Olayın oluşum ve gelişimi, valilik açıklaması ve otopsi raporu bir bütün değerlendirildiğinde Leyla Aydemir'in 14 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar köyde bulunduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu tarih aralığında köyde bulunan tüm evler ve eklentilerine yönelik adli arama kararı verilmiş midir? Buna ilişkin ayrıntılı arama tutanakları dosya içinde mevcut mudur? Yoksa aldığımız harici bilgilere göre köyde adli başka problemler baş göstermesin diye sözde bir 'hassasiyet' gösterilerek tüm evlerin aranması cihetine gidilmemiş midir? Burada bir ihmal varsa ihmali bulunan merciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Böyle bir arama kararı verilmiş ise fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır. Minik Leyla Aydemir'in ailevi husumeti olan, her şüphelinin soruşturmaya dahil edilmesini, 14 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar köye giriş çıkışları olan bireylerin HTS (arama, aranma, mesaj) trafiğinin incelemeye alınmasını özellikle 1 Temmuz tarihinden 2 Temmuz tarihine kadar köye dışarıdan gelen bireylerin HTS trafiğinin incelemeye alınmasını, köydeki yetişkin her bireyin bilgi alma şeklinde ifadesine başvurulmasını, tüm köy genelinde her evin adli arama kapsamında aranmasını, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yapılmasını talep ederiz. Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır. Bu nedenle soruşturmanın bu yönüyle de genişletilmesini, Leyla Aydemir'in ölüm nedeninin açlık olması, 10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8- 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz."

LEYLA'NIN MUSKA VE TOKASI BULUNDU MU? LEYLA'NIN KATİLİ YAKALANDI MI?

Minik Leyla'nın gözyaşları içerisinde toprağa verilmesinin ardından Jandarma Komutanlığı ve AFAD (Afet ve Acil Durum Başkanlığı) ekipleri tarafından, Leyla Aydemir'in elbiselerinin bulunduğu tarlada pembe renkli saç tokası ve muskasının da bulunması adına karış karış arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Leyla'nın saç tokası ve muskasıyla ilgili şu an için henüz bir ipucuya ulaşamayan arama-kurtarma ekipleri bulununcaya dek çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Leyla Aydemir'in katilinin bulunmasına ilişkin didik didik iz aramayı hız kesmeden sürdürülen davada büyük gelişme yaşandı. Leyla Aydemir vakasında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından ''kasten öldürme'' suçundan tutuklu yargılanarak ceza evine sevk edildi.

MİNİK CANINA KIYILAN LEYLA AYDEMİR'İN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda Leyla Aydemir’in ölüm nedeni ortaya çıktı. Süleyman Elban ölüm nedeni ile ilgili olarak; "Ölüm nedeni çocuğun 8-10 aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Kaçırılma şüphesi var" şeklinde ifadelere yer verdi.

Leyla cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturmada önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişinin, Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve kendisinin ‘’medyum’’, ‘’cinci hoca’’ olduğunu öne süren kadın olduğunun bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan kadın, savcılık sorgusunun akabinde salıverildi.

ACIMASIZCA KATLEDİLEN MİNİK LEYLA AYDEMİR'E NE OLDU?

Ağrı Valiliği tarafından, Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolduktan arama-kurtarma çalışmalarından 18 gün sonra minicik cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama gerçekleştirdi. Kayıp Leyla ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" şeklinde ifadelere yer verildi.

KAYIP LEYLA AYDEMİR’İN DEDESİ ZEKİ AYDEMİR’DEN YÜREK BURKAN AÇIKLAMALAR…

Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, Demirören Haber Ajansı’na (DHA), cinayete kurban giden küçücük Leyla hakkında yürek burkan açıklamalar gerçekleştirerek; "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" şeklinde ifadelere yer verdi.

LEYLA AYDEMİR’İN BULUNMASI İÇİN HUMMALI BİR ARAMA-KURTARMA SÜRECİNDEN GEÇİLDİ…

4 yaşındaki Leyla’nın kaybolmasının ardından Valilik tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamalar doğrultusunda, "Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır" sözlerine yer verildi.

Minik Leyla için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına, güvenlik korucuları, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, STK’lar, Jandarma Özel Harekât ekipleriyle kadavra arama köpekleri de katıldı.

MİNİK LEYLA NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Minik Leyla hakkında gelen ihbar üzerine kısa bir zaman içerisinde olay yerine giden jandarma ekibi, ilk etapta çevrede önlem aldı. Ekipler tarafından köye giriş çıkışları kapatıldı. Küçücük Leyla'nın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma ekibi, olay yerinde gerekli inceleme başlatarak delil aradı. Bununla birlikte Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı da, bölgeye gelerek inceleme başlattı. Leyla Aydemir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Cenazesinin hastaneye getirilmesinin akabinde yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

4 yaşındaki Leyla Aydemir, Ağrı'nın Bezirhane köyünde sabahın erken saatlerinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Babası Nihat Aydemir’in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine küçük Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği ifade edildi.

LEYLA AYDEMİR'İN ELBİSELERİ BULUNDU! MİNİK LEYLA'NIN ELBİSESİ NEREDE BULUNDU?

Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir tarafından cansız vaziyette bulunan minik Leyla’nın elbiselerinin 200 metre uzaklıkta bulunduğunu belirterek; "Leyla arama kurtarma çalışmalarının 18’inci günüde bulundu. Çalışmalar kapsamında jandarma, korucu ve AFAD ekipleri çok çalıştılar, bulamadılar. Defnedildikten bir hafta sonrada elbiseleri bulundu. Bizim bir akraba tarlayı biçerken Leyla’ya ait penyeyi buluyor. Diğer elbiseleri de jandarma tarlayı ararken külotlu çorabı bulundu. Olay yeri inceleme ekibi geldi. AFAD ve jandarmada geldi. Penyeyi buldular. Daha sonra köye doğru arama yapacaklardı bu sırada Leyla’ya ait diğer elbiseler tarla içerisinde bulundu. Drone bulamadı. Jandarma buldu. Leyla’nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu" şeklinde ifadelere yer verdi.