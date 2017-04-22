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Manisa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Yeşilköy ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre; Manisa'nın Yeşilköy ilçesinde yerin 10.9 kilometre altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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