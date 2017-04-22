Manisa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şırnak'ta çatışma çıktı! Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Kuzey Irak arasında bulunan Kato Dağı'nda operasyon başlatan Mehmetçik, bir grup teröristi mağarada kıstırdı. Mağaraya sıkışan teröristler ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktı.