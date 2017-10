Maskeli baloya gider gibi soygun

Bursa'da bir iş yerine akşam üzeri girip soygun yapmak isteyen fakat iş yeri sahibinin direnmesi üzerine yaralayıp kaçan Anonymous maskeli silahlı soyguncular yakalı ele verdi. 55 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, iş yerindeki bir çalışanla bağlantılı oldukları tespit edilen Anonymous maskeli 2 soyguncuyu gözaltına aldı. Zanlıların adliyeye giderken bile maskelerini çıkarmamaları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay geçen hafta merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Bölgesinde oto cam üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerinde ünlü hacker grubu Anonymous maskesi takılı ve silahlı iki kişi, iş yeri sahibi D.İ.'ye (52) silah doğrultarak paraları istedi. İşyeri sahibinin direnmesi üzerine de şahıslar silahın kabzasıyla D.İ.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Gasp Bürosu dedektifleri aynı bölgedeki 55 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek olayı gerçekleştiren maskeli 2 şüphelinin işyerinde çalışan K.Ç (17) ile irtibatlı olduklarını ve bu kişi sayesinde işyerinde olay saatinde para olduğunu öğrendiklerini tespit etti.

Yapılan kamera incelemesi ve gözaltına alınan K.Ç. nin beyanları doğrultusunda, olaya karışan maskeli H.G. (19 ) ve A.K. (19) Yıldırım ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonla olayda kullandıkları maskeler ve suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3 zanlı sevkedildikleri adli mercilerce tutuklandı. Anonymous maskeli soyguncuların maskelerini adliyeye giderken bile çıkarmamaları dikkat çekti.

İşte o maskenin sırrı

Keskin, üçgen hatlı, hınzırca gülümseyen suratlı bugünkü maskeler, aslında ilk kez 1982 yılında yayınlanan 'V for Vendetta' çizgi romanında ortaya çıktı. Çizgi roman, maskeli bir anarşistin, İngiliz hükümetini devirme girişimini konu alıyordu. V for Vendetta ve ünlü maske figürünün dünya çapında popülerliğini artırması 2005 yılında 'V for Vendetta' kitabından esinlenerek çekilen ve aynı adı taşıyan Hollywood yapımı film sayesinde oldu. Filmde başrollerde Natalie Portman ve Hugo Weaving bulunuyordu. Filmle birlikte maskelerin kullanımı dünya çapında yayılmaya başladı.