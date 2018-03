Çiftlik Bank nedir Çiftlik Bank battı mı sahibi Mehmet Aydın kimdir eşi Sıla neler söyledi

Çiftlik Bank nedir? Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın kimdir? Nereye kaçtı? Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşi Sıla Aydın'ı boşayıp kaçtı. Sıla Soysal kocasının ardından ifşalara başladı. Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın karısını ocak ayında boşamış. Eşi Sıla Soysal 20 yaşında ve bugün teslim oldu. Tüm Türkiye Çiftlik Bank şokuyla sarsıldı. Özelliklede Çiftlik Bank'a parasını kaptıranlar ne yapacağı bilmiyor. Çünkü Mehmet Aydın isimli dolandırıcı 27 yaşında kurduğu sanal oyun sayesinde 511 milyon dolandırıp kayıplara karıştı. Uzun süredir merak konusu haline gelen Çiftlik Bank ile ilgili bazı bakanlıkların yanında da Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçmişti. SPK, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık, Fame Game Hayvancılık Sanayi, Çanakkale Dora Gıda ve Fame Game Software şirketlerinin faaliyetleri incelenmişti. Bunun üzerine Çiftlik Bank’ın yaptığı açıklamada Ponzi veya saadet zinciri olmadıklarını göstermek için üye alımını durdurdukları öne sürüldü. Çiftlik Bank Sahibi Mehmet Aydın kimdir eşi Sıla Soysal'ı boşayıp önce Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Çiftlikbank alacaklıları şok olurken Mehmet Aydın'ın karısı Sıla Soysal ortaya çıktı ve konuştu. Meğer Mehmet Aydın kaçmadan önce eşini de boşamış. İşte Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın hakkında merak edilenler..



Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Soysal ve boşadığı ortaya çıkan eşi Sıla Soysal günün konusu oldu. Mehmet Soysal paraları da alıp firar ederken ayrıldığı karısı Sıla Aydın Soysal ortaya çıktı ve ifşalara başladı. Facebook hesabından Çiftlik Bank alacaklılarının mesajlarını yanıtsız bırakan Sıla Soysal, bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak görülüyor. SPK raporlarına Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal'ın hesabına milyon dolarlar gönderdiği yansımıştı.



MEHMET AYDIN KİMDİR NEREYE KAÇTI?



Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 27 yaşında adını Türkiye'nin en genç dolandırıcısı olarak yazdırdı. Kardeşi Fatih Aydın ile birlikte Çiflik Bank'ı kuran Mehmet Aydın, paraları toplayıp firar etti. Mehmet Aydın'ın Dubai'ye oradan da Uruguay'a kaçtı. Mehmet Aydın'ın tipine bakanlar onun nasıl bu kadar büyük bir vurgun yaptığına şaşıyor. Onlar da biri de ünlü sunucu Erhan Çelik. Bugün twitterdan 'Bu tipe para kaptıran herkesin tek tek tespit edilip seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınsa yeridir' mesajını attı. Mehmet Aydın'a kananlardan biri de eşiydi.



27 yaşındaki Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın’ın asıl işi olan arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyi üretti. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank’ın kurucusu olan Mehmet Aydın, 8 Haziran 2017 tarihinde Buenos Aires’teki Türkiye’nin Arjantin Büyükelçiliği’ne gitti ve Avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Aydın, ev adresi olarak ise Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo’yu gösterirdi. Carrasco yalnızca başkent Montevideo’nun değil, Uruguay’ın en lüks semtlerinden biri olarak biliniyor.







MEHMET AYDIN'IN EŞİ SILA SOYSAL KİMDİR



Mehmet Aydın yurt dışına kaçmadan önce eşi Sıla Soysal'ı boşadı. Mehmet Aydın'ın firar ettiğini ortaya çıkması ile birlikte konuşmaya başlayan eski karısı Sıla Soysal ocak 208'de ayrıldıklarını açıkladı. 20 yaşında olan Sıla Soysal facebook hesabında kendisini bir ajansa kayıtlı oyuncu olarak gösteriyor.



HESABINA MİLYON DOLAR YATMIŞTI



Mehmet Soysal Çiftlik Bank'tan topladığı paraların ilk postasını eşi Sıla Soysal'ın hesabına yatırmıştı. Şahsi hesap hareketlerini inceleyen SPK, Çiflik Bank parasının 1.7 milyon lirasının Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın hesabına aktarıldığını, 6 milyon TL'nin de şirketle ilişkisi tespit edilemeyen bir şahsa verildiğini ortaya çıkarmıştı.



SILA AYDIN'IN BABASI PARAYA KONDU İDDİASI



Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın kayınpederinin eşinin hesabına yolladığı parala el koyduğunu iddia etmişti. Sıla Soysal ise böyle bir şey olmadığını iddia ederken 'Benim babam onu dolandırmış olsa babamın dehşet parası olurdu. Bunu bakanlar ya da devlet tarafındakiler kolaylıkla açıklığa kavuşturabilir. Ben de şikayetçi olacağım. Bu kadar insanın hakkını ödeyemem' dedi.



HESABINA MESAJ ATIYORLAR



Sıla Soysal facebook hesabında Mehmet Aydın'ın dolandırdığı kişilerin mesajlarıyla uğraşıyor. Soysal, 'Bana hakaret edenler çıkıyor, kötü konuşanlar çıkıyor. Herkes ulaşabildiği için bana yazıyor' diyerek dert yanıyor. İşte Sıla Aydın'ın anlattıkları;



OCAK 2018'DE BOŞANMA DAVASI



Benim evliliğim bitme noktasındaydı. Ocak 2018 itibarıyle boşanma davasının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Şu an agabeyi (Fatih Aydın) ile birlikte Uruguay'a oradan da Dubai'ye kaçtıklarını biliyorum. Mehmet Aydın ile birlikte olsaydım onunla kaçardım.







Çiftlik Bank nedir?



200 bin TL yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank, aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alıyor. Üyelere, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç sağlandığı iddia ediliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.



Çiftlikbank'a ilk yaptırım Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelmişti. Bakanlık, adında "banka" geçmesi nedeniyle şirketin reklamlarını 3 ay süreyle durdurma kararı almıştı.



Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir. ÇİFTLİKBANK, ifadesinin Bankacılık Kanunu’nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan Banka ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması yasaktır.



Tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu’muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir"



Çiftlik Bank sistemi nasıl çalışıyor?



SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.



Çiftlik Bank'a üyelik alımı durduruldu



SPK incelemesi devam eden şirket 09.01.2018 tarihi itibariyle üyelik alımını durdurduğunu ilan etti. Kararın gerekçesi ise saadet zinciri, ponzi gibi iddialar. Açıklamada "Çiftlik bank oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği gibi Ponzi Sistem veya Saadet Zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımıaskıya alınmıştır' denildi.



Çiftlik Bank mağdurları tesisleri bastı



Uzun zamandır gündemde olan ve hafta sonu merkez binasını boşaltan Çiftlik Bank’ın alacaklıları, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan tesisleri kamyonlarla bastı. Alacaklılar, dolandırıldıklarını söyleyerek, tesiste bulunan hayvanları kamyonlara yüklemek istedi.



Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan alan Çiftlik Bank, bir süredir üyelere ödeme yapmıyordu. Aylardır gündemde olan ve hakkında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank'a yatırım amaçlı hayvan satan İnegöllü 200’e yakın çiftçi, Çiftlik Bank'ın Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerini kamyonlarla basarak hayvanlarını geri almak istedi.



SPK'dan suç duyurusu



Sermaya Piyasası Kurulu, Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Bank sistemi için piramit satış sistemi değerlendirmesi yapıldı. Açıklamanın devamında, hileli işlemler yapıldığı belirtilerek, sisteme para yatıranların zarara görebileceği kaydedildi.



SPK'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi neticesinde; Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği; ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı; sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80 inci maddesi ile kurulması yasaklanmış olan 'piramit satış sistemi'nin özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, konuyla ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158 inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 6’ncı ve 80’inci maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir" denildi.



Çiftlikbank'a güvenen bayiler merkeze koştu



Aydın'ın ülkeden kaçtığını sistemin omurgasını oluşturan bölge bayileri de doğruladı. Son ana kadar Çiftlikbank'a güvenen bayiler, Aydın'ın kaçtığının anlaşılması üzerine soluğu şirketin Ümraniye'deki genel merkezinde aldı. Ancak bayiler genel merkezde hiçbir yetkiliye ulaşamadı. Sözleşmelerin iptali ve alacaklarının temini için arayışa giren üyeler avukatların ve noterlerin kapısına koştu.



Çiftlikbank Genel Müdürü Niyazi Karakoç: Ben de kandırıldım



Genel merkeze, bir haftadır çalışanların dahi gitmediğini öğrenen bayilere asıl şok ise şirketin üst düzey yöneticilerinden geldi. Çiftlikbank Genel Müdürü Niyazi Karakoç'un bayilerle bir toplantı yaparak "Ben de kandırıldım. Başınızın çaresine bakın" dediği öğrenildi. Yaklaşık 200 Çiftlik Bank mağduru ise dün akşam kamyonlarla Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tesislere giderek, zararlarına karşılık tesisdeki hayvanları almak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, grubu ikna ederek dağıttı.



Çiftlikbank'ın 500 bin üyesi var



Geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank'a idari yaptırımlar uyguladıklarını ve reklâmları durdurduklarını belirterek, paralarını yatıran vatandaşların Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti. Çitflikbank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti. Tüfenkci, Çiftlikbank'ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı.



''Çok pişmanız''



Çiftlikbank'ın en güçlü bayilerinden olan F.T şu açıklamayı yaptı: "Çok pişmanız. Bize her şeyin düzeleceğini söylemişlerdi. 2 aydır ödeme alamıyorduk. Çok kâr vaad ettiler. Sadece benim içeride 400 bin liram var. Sisteme 1 milyon TL yatıranlar oldu. Aydın ile son 5 gündür irtibat kesilmişti. Önce Dubai'ye sonra da Urugay'a gitmiş. Hiç kimse parasını alamıyor. Bankalarda tek kuruş bırakmamışlar " açıklaması yaptı.