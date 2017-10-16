Melih Gökçek istifa ediyor mu yerine kim gelecek Melih Gökçek kimdir kaç yaşında nereli

Melip Gökçek istifa ediyor mu, yerine kim gelecek, kimdir, kaç yaşında ve nereli konuları merak edilmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında merak edilen tüm detayları bu haberimizde derledik. AK Parti yönetimi tarafından istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in şu dakikalarda İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na doğru yola çıktığı öğrenildi. Gökçek’in ‘son bir kez’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği kulislere yansırken, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevi bırakması yönündeki telkinlere karşı direniyordu. “Çoluğuma çocuğuma ne anlatacağım, yolsuzluğum mu var, FETÖ’cü müyüm, neden istifa edeceğim” diye itiraz ediyordu.10 gün içinde görevini bırakması yönündeki talepler karşısında, “İstifa etmeyeceğim, beni görevden alsınlar” diye karşılık veriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı üzerine son günlerde bir yumuşama belirtisi seziliyordu. Hafta sonu ise istifa edeceği haberleri gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında, “Melih Bey’le son bir kez daha konuştum. Gereğini yapacak” demişti. AK Parti bu işi suhuletle çözmek istiyor. Ama kolay bir iş değil. Ancak Erdoğan bu konuda kararlı, geri vitesi yok. “Gereğini yapmayan olursa biz gereğini yapacağız” diyor. Gökçek giderken yerine kim gelecek? İbre şimdilik Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den yana.

AK Parti MYK toplandı: Başkanlar istifa etmezse görevden alınacak



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, sorunlu teşkilatlar ve belediyeler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın toplantıda saydığı 5 başkana ilave olarak yeni bazı belediye başkanlarının da eklendiği öğrenildi. Toplantıda başkanlar istifa etmemeleri halinde işleyecek süreç de ele alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, sorunlu teşkilatlar ve belediyeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısında saydığı 5 ile ilave olarak yeni bazı belediye başkanlarının da eklendiği öğrenildi. Bazı belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde istifa etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı. Toplantıda belediye başkanlarının istifa etmemeleri halinde nasıl bir süreç işleyeceği de ele alındı.







"Biz gereğini yaparız..."



Sabah gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı belediye başkanlarının istifada direndiğinin hatırlatılması üzerine de net konuşarak "Gereğini yapmayan olursa biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı. Parti kurmayları, "İhraç olursa sadece partiden gitmiş olacak. Ve belediye başkanlığını bağımsız olarak yürütmeye devam edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Belediyenin başından gitmesi lazım. Çünkü belediyelerde kalırsa bu isimler partimize zarar verirler" görüşünü dile getirdi.



İhraç edilmeyecekler



Bu kapsamda, istifa etmeyen belediye başkanları ile ilgili ihraç mekanizması çalıştırılmayacak. Bunun yerine İçişleri Bakanlığı devreye sokulacak. İlgili başkan ile ilgili inceleme ve ardından soruşturma başlatılacak. Başkanlar bu kapsamda görevden alınacak. AK Parti'de, 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala göreve gelen İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni bakanların istişareye önem vermesi ve sorun çıkarmaması ve kamuoyundan da destek görmeleri halinde yola devam edip aday gösterilecekleri de konuşuluyor.



Melih Gökçek'ten veda gibi sözler: Ankara daha güzellerine layık



Ankara’nın başkent oluşunun 94. yıldönümü nedeniyle, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde özel program düzenlendi. Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı programda, son günlerde hakkında istifa iddiaları konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de bir sunum yaptı. Gökçek'in sunumunun sonundaki sözler 'veda konuşması' gibi algılandı.









Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki hizmetleri anlattı. Kentin çok değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Gökçek, şöyle konuştu:



"Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz Ankara'da hep yaşam kalitesini arttırmak oldu. Belediye Başkanı olduğumda Ankara'da 350 bin araç vardı, şu anda 2 milyon 200 bin araç var. Trafik de son derece güzel bir şekilde rahatlıkla akabiliyor. 23 Nisan'da Avrupa'nın en büyük tema parkını açıyoruz. Ankara turizmine de çok ciddi anlamda da katkıda da bulunacak."



Sunumun sonunda dikkat çekici ifadeler kullanan Gökçek, “Bu hizmetleri gerçekleştirdik, bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma ve hükümetime teşekkürlerimi, şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Her şey imkan demektir, verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır” dedi.



İBRAHİM MELİH GÖKÇEK KİMDİR?



Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı.



1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu’ nu bitirdi. Parlamento muhabirliği, gazete temsilciliği, Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Askerliğini Kıbrıs Güzelyurt ‘ta yedek subay olarak tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. Fotoğrafçılık ve market işletmeciliği yaptı.



Babasının Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanı olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren siyasetle iç içe büyüdü. 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Bir süre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü de yapan Gökçek, 1991 yılında Ankara Milletvekili oldu. 1994 yılında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi.



Halkın güvenini kazanarak 4 dönem üst üste Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gökçek, hizmet anlayışı ile Ankara’yı örnek bir başkent haline getirdi. Hayata geçirdiği yeni projeleri ile Ankaralıların takdirini kazanmanın yanı sıra almış olduğu ulusal ve uluslararası ödüllerle de bu başarısını taçlandırdı.







SİYASİ HAYATI



25 Mart 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Ankara Keçiören Belediye Başkanlığını % 56,6 oy alarak kazandı. Görevini tamamladıktan sonra Gökçek bürokrasiye geri döndü. 1989-1991 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı. 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2 yıl, 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. 1999, 2004 ve 2009 Yerel Seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilere 4 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak bir rekora imza attı. Halen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.



1984 - 1989 ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1989 - 1991 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1991 - 1994 REFAH PARTİSİ ANKARA MİLLETVEKİLİ

1994 - 1999 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1999 - 2004 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2004 - 2009 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2009 - ... ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI