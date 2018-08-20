Bayramda hava durumu ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek

Rapora göre; Ege'nin güney ve güneybatı kesimi ile Güneydoğu'nun tamamı ve Adana-Mersin çevresinde bayram boyunca bunaltıcı sıcakların yaşanması öngörülürken Doğu Karadeniz bölgesinde ise bayramın 4 gününde de sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yağışların en çok Rize-Ordu illerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri,Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AŞIRI SICAK VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre; Ege'nin güney ve güneybatı kesimi ile Güneydoğu'nun tamamı ve Adana-Mersin çevresinde bayram boyunca bunaltıcı sıcakların yaşanması öngörülürken Doğu Karadeniz bölgesinde ise bayramın 4 gününde de sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yağışların en çok Rize-Ordu illerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37