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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, havanın yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 

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