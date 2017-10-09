Metin Topuz kimdir? Vize skandalının sebebi Metin Topuz mu?

Metin Topuz kimdir nerelidir vizelerin süresiz iptal edilmesinin sebebi Metin Topuz mu FETÖ ile bir bağlantısı var mı tüm soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un FETÖ soruşturması kapsamında casusluk suçundan tutuklanmasının ardından ABD'den gelen 'vize başvurularını durdurma' kararı dikkatleri çekti. ABD'yi skandal karara iten Metin Topuz, Türkiye karşıtı girişimlerde adının bulunmasıyla öne çıkıyor. ABD'nin skandal vize kararının perde arkasındaki isim de Metin Topuz'un bağlantıları dikkati çekiyor.



ABD Başkonsolosluğu'nda ikinci gözaltı kararı daha olduğu yönündeki iddiaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. ABD elçilik çalışanı Metin Topuz'un FETÖ soruşturmasında tutuklanmasının ardından başkonsoloslukta ikinci bir gözaltı kararı daha olduğu netleşti. ABD Başkonsolosluğu'nda çalışan ikinci bir kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği, konsolosluktan çıkmayan çalışanın eşinin ve çocuğunun sorguda olduğu öğrenildi.



17 Aralık darbe girişimini tezgahlayan Fethullahçı polis müdürleri ve kaçak savcı Zekeriya Öz ile irtibatı belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan Topuz, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'casusluk' ve 'Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutuklandı.







Topuz’un 1994 yılından beri Başkonsolosluk’ta görevli olduğu öğrenilirken, cep telefonu ile iletişime girdiği isimler mercek altına alındı. Topuz'a dair gün yüzüne çıkan kritik bilgileri yoğun bir şekilde sayfalarına taşıdı.



İstanbul saldırılarında görüştü



ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un kritik bir El Kaide üyesiyle irtibatı çıktı. Topuz’un, Kasım 2003’te İstanbul’da HSBC, İngiliz konsolosluğu ve sinagoga yapılan saldırıyla bağlantılı gözaltına alınan A.B. ile telefon görüşmesi tespit edildi.



Zekeriya Öz'den kopmamış



FETÖ’cülerle irtibat kuran Başkonsolosluk’ta görevli Metin Topuz’un, 17-25 Aralık öncesi firari savcı Zekeriya Öz’ün odasında kurulu Başsavcılık adına kayıtlı telefonu ve Zekeriya Öz’ün oğlunu aradığı da tespit edildi.







Topuz’un ‘Murat Adanur’ adı altında ABD Başkonsolosluğu’na bağlı telefon hattı kullanıldığı belirlendi. Bu numaranın 2012-2014 yılında iletişime geçtiği kişiler savcılık tarafından mercek altına alındı. Numaranın, 17-25 Aralık darbe girişimi öncesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına kayıtlı bir telefon ile yoğun irtibatı tespit edildi. Başsavcılığa kayıtlı telefon hattının firari savcı Zekeriya Öz’ün odasındaki telefon olduğu belirlendi. Topuz'un, Öz’ün kullandığı telefon hattıyla 23 Eylül 2013 ve 4 Ekim 2013 tarihleri arasında yaklaşık 29 dakika konuşma gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.



17-25'te telefon susmamış



Topuz’un 17-25 Aralık soruşturmasında dinlemeleri yapan teknik birim sorumluları İbrahim Şener ve Arif İbiş’le irtibatının tespit edildiği ortaya çıktı. Kararda Topuz’un başkası adına kayıtlı telefon hattıyla sahte delil ve ses kayıtlarının yurt dışına çıkarılmasında FETÖ mensupları ile irtibatlı olduğuna dikkat çekilirken, Yakup Saygılı, İbrahim Şener gibi polis şefleriyle ABD’de Narkotik dosyasıyla ilgili Washintgon’da bir savcı ile görüştükleri ifade edildi. Topuz savcılık ifadesinde, görüşmelerinin işle alakalı olduğu savunmasında bulundu.



15 Temmuz'da adı var



Metin Topuz’un irtibatlı olduğu FETÖ’cü polis şefleri dışında 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan tutuklu eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Secan ile darbe toplantılarına katılan İstanbul İl Jandarma Komuan Yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya ile de irtibatı belirlendi. Topuz’un ayrıca darbe girişimi sırasında Ankara’da ‘Darbeye direnen herkesin vurulması ve silahların teslim edilmemesi’ gibi alimatları veren Zeki Taşkın ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Topuz’un telefon kayıtlarını merceğe alan savcılık FETÖ ile iltisaklı olmaları nedeniyle soruşturma geçiren 121 kişi ile yoğun iletişim kaydının bulunduğunu belirledi.