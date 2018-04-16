Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Midyat’ta bir çoban kazara av tüfeğiyle kendini yaraladı

Mardin’in Midyat ilçesinde bir çoban, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla ayağından yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Midyat kırsalında hayvanları otlatan M.Ş.A. adlı çoban, önüne çıkan kaya parçasının üzerinden atlamaya çalıştığı sırada, elinde bulunan av tüfeği ateş aldı. Ayağından yaralanan M.Ş.A., kendi imkanlarıyla geldiği Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.Ş.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Ruslar dünyanın merkezine indi

Ruslar dünyanın merkezine indi

Yıllar Yeşilçam'ın ünlülerini böyle eskitti

Yıllar Yeşilçam'ın ünlülerini böyle eskitti

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ABD'nin vurduğu yerler uydudan görüntülendi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA