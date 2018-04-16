Midyat’ta bir çoban kazara av tüfeğiyle kendini yaraladı
Mardin’in Midyat ilçesinde bir çoban, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla ayağından yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Midyat kırsalında hayvanları otlatan M.Ş.A. adlı çoban, önüne çıkan kaya parçasının üzerinden atlamaya çalıştığı sırada, elinde bulunan av tüfeği ateş aldı. Ayağından yaralanan M.Ş.A., kendi imkanlarıyla geldiği Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.Ş.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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