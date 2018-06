Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Haziran bilet sorgula mpi.gov.tr Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste

Milli Piyango sonuçları 9 Haziran çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara denk geldi, talihliler hangi şehirden çıktı? 9 Haziran Milli Piyango çekilişinde ikramiye hangi numaralara, hangi şehirlere gitti? soruların yanıtlarını ve Milli Piyango çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir, biletinizi sorgulayabilirsiniz. 9 Haziran Milli Piyango çekilişi ile talihli numaraların belirlenmesine az bir süre kaldı. Şansını 9 Haziran Milli Piyango çekilişinde denemek isteyenler yapılacak çekilişi sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Bir önceki Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye Ankara ve İstanbul'dan alınan yarım biletlere çıkmıştı. 9 Haziran Milli Piyango çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor. Çekilişte büyük ikramiye miktarları; 2,5 milyon lira, 200 bin lira. Bu ikramiyelerin çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki hizmet binasında yapılacak çekilişi haberimizden online olarak izleyebilirsiniz. Büyük ikramiyeler ile amorti numaraları dışındaki çekilişlerde yapıldı.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?



Bugün yani 9 Haziran Cumartesi günü Milli Piyango çekilişi sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında yapılacak çekiliş saat 18.00'da başladı. Diğer ikramiyelerin çekilişi ise saat 17.00'da yapılacak. Canlı yayında yapılacak çekilişte 2.5 milyon lira, 200 bin lira ve amorti numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA



Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 9 Haziran'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Haziran Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.







Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.



Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?



Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.









Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.



Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.







Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.



Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.







MİLLİ PİYANGO 29 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

397396

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

185959

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

485528

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

050792 190079

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

132294 247828 456489

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

02633 13081 14813 24884 31685 49353

84876 88506 88957 96142

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

1963 2150 3049 3484 4401 5498

6255 6449 8439 9697

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

009 106 110 128 151 170

356 574 775 793

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

10 18 33 56 59 62

81 86

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

097396 197396 297396 307396 317396 327396

337396 347396 357396 367396 377396 387396

390396 391396 392396 393396 394396 395396

396396 397096 397196 397296 397306 397316

397326 397336 397346 397356 397366 397376

397386 397390 397391 397392 397393 397394

397395 397397 397398 397399 397496 397596

397696 397796 397896 397996 398396 399396

497396