MPİ Şans Topu sonuçları 21 Mart çekilişi Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı MPİ bilet sonucu nereden öğrenilecek? Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? Piyango beleti nereden alınır? Çekilişler saat kaçta yapılacak? gibi soruların yanıtları merak edilen konular arasında. MPİ 21 Mart Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı Şans Topu’nda bugün 875’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 5 artı 1 bilen 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihli, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişim kazandıran sayıları ise; 2, 7, 10, 16, 21 ve artı 9 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Hatay’ın Dörtyol ilçesine çıktı. Büyük ikramiye dışında; 5 bilen 24 talihli 3 bin 376 lira 60 kuruş, 4 artı 1 bilen 248 talihli 326 lira 90 kuruş, 4 bilen 3 bin 882 talihli 27 lira 85 kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 770 talihli 20 lira 50 kuruş, 3 bilen 99 bin 140 talihli 3 lira 80 kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 226 talihli 6 lira 15 kuruş ve 1 artı 1 bilen 200 bin 677 talihli de 3 lira 60 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam, 3 milyon 727 bin 500 lira 70 kuruş dağıtıldı. İşte Milli Piyango 21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaların listesi

ŞANS TOPU 14 MART 2018 SONUÇLARI

Büyük ikramiye tek bir kişiye çıktı; Hatay-Dörtyol ilçesinde şans oyununu oynayan vatandaş, 810.373,40 TL büyük ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 24 kişi ise 3 bin 376 lira 60 kuruş kazanırken, 4+1 bilen 248 kişi, 326 lira 90 kuruş kazandı. 4 bilen 3 bin 882 kişi, 27 lira 85 kuruş, 3+1 bilen 6 bin 670 kişi 20 lira 50 kuruş ikramiyesi kazandı. 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80 kuruş, 2+1 bilen 62 bin 226 kişi, 6 lira 15 kuruş, 1+1 bilen 200 bin 677 kişi ise 3 lira 60 kuruş kazandı.

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.







ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır.



İşaretlemeler yapılırken dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.



ŞANS TOPU OYUNU NEDİR?



Şans Topu oyunu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur.



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;



(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.