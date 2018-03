MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta 2018 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve giriş yerleri! Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. Sınava girecek adayları yakından ilgilendiren MSÜ Sınav yerleri ve MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. Bilindiği üzere yarın saat 10:15’te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda MSÜ giriş yerlerinin açıklanmasıyla birçok Milli Savunma Üniversitesi adayı ÖSYM'nin sistemine akın etti ve MSÜ sınav giriş yerlerini sık sık sorgulanmaya başladı. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test, tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

2018 MSÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test, tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test sunulacak ve adayların bu soruları cevaplaması beklenecek. Sınav saat 10.15’te yapılacak ve 135 dakika sürecek.

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla sınava gelmek yasaktır.

HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri eğitimin bünyesinde toplandığı MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor. Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ile Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

Milli Savunma Üniversitesince kamu spotu da hazırlandı.

Üniversitedeki eğitimleri ve TSK unsurlarının bazı faaliyetlerini içeren görüntülerin yer aldığı videoda, "Düşün, milli bir üniversitede vatansever öğrenciler. Bugün her biri seçkin, yarın her biri kahraman. Hayal et, karada, denizde, havada, uzayda ve yedi kıtada. Gölgesinde umutlar yeşeren, varlığına türküler yakılan, Türk ordusunda bir komutan, bir subay, astsubay. O sensin. Seni çağırıyoruz. Geleceğin komutanı sen ol." mesajı veriliyor.

YAŞ SINIRI VE GENEL BAŞVURU KOŞULLARI NELER OLACAK?

MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylarda yaş sınırı ve genel olarak şu kriterler aranacak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

* Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

- MSÜ-SAYISAL (SA),

- MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

- MSÜ-SÖZEL (SÖ),

- MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

İŞTE DERSLERE GÖRE ÇIKACAK SORU ADETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Adaylar için, Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) ve MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.