Şanlıurfa'da termometreler 60 dereceyi gösterdi

Siverek ilçesi Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda bulunan termometre saat 12.00'de güneşteki sıcaklığı 41 derece olarak ölçerken, saat 16.00 sularında 60 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığı güneşte 60 derece olarak ölçülürken, gölgede ise 45 dereceyi buldu. Gece saatlerinde serinlemeye başlayan hava 30 derece olarak ölçüldü.

Günlük yaşamın zorlaştığı ve hava sıcaklığının tavan yaptığı saatlerde vatandaşların dışarıya çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, parklara ve kafelere akın etti. Sıcaklardan kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar ve esnaflar ise klimalı alanları tercih etti.

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Mustafa Yalgı, kavurucu sıcakların etkili olduğunu söyleyerek, "Gölgede bile terliyoruz, sürekli su içiyoruz, su kaybı oluyor. İstanbul'da da sıcaklar var ama bu kadar etkilemiyor. Burada dayanılmaz kavurucu sıcaklar var, Allah yardımcımız olsun" dedi.

Sebze ve meyvenin bozulmaması için klimalı alanda tutulması gerektiğini belirten market işletmecisi Mehmet Sarı, "Havalar bu ara çok sıcak, meyve ve sebzeleri klimanın önünde tutuyorum bozulmaması için. İnsanlar dışarı çıkamıyor sıcaklar nedeniyle haliyle alış verişte olmuyor. Getirdiğimiz meyve bir gün satılmadı mı akşam atıyoruz sebzeyi meyveyi. Bir umutla havaların yeniden serinlemesini bekliyoruz" diye konuştu.