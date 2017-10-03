O madencilere 2 günlük kaplıca tatili hediye edildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 6 maden işçisi, asansör arızalı olduğu için Gelik İşletme Müdürlüğü ocağından çıkıp Karadon'a giderken halk otobüsüne bindi. Madenciler, 'Koltuklar kirlenmesin' diyerek koltuklara oturmadı ve ayakta yolculuk etti. Otobüste bulunan 19 yaşındaki Aslı Ertürk, madencilerin bu davranışını fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

MUSLU BELEDİYE BAŞKANI TATİL HEDİYE ETTİ

Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, otobüste ayakta yolculuk eden maden işçileri ile Türkiye'nin takdirini kazanan bu davranışlarını sosyal medyada duyuran Aslı Ertürk'ü ödüllendirdi.

Başkan Adıyaman, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü önünde bir araya getirdiği Aslı Ertürk ile maden işçileri Gökhan Onur, Sabahattin Akkoç, Turgay İnan, Ali Aktaş, Musa Uğur ve Koray Karabacak'a 2 günlük kaplıca tatili hediye etti. Başkan Adıyaman, ön camı kırık telefonu ile madencilerin fotoğrafını çeken Aslı Ertürk'e ayrıca akıllı telefon da hediye etti. Başkan Adıyaman, geçmişten günümüze küçülen bir Zonguldak'ın unutulmuşluğunu maden işçisinin otobüsteki duruşunun yeniden hatırlattığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Burada herkes maden işçisinin nasıl güzel insanlar olduğunu anladı. Bu yürekleri, bu kişilikleri yürekten selamlıyorum. O fotoğrafı görünce, Nazım Hikmet'in 'Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' şiiri geldi. Aslı kardeşimiz de emeğin, onurun ve saygınlığın fotoğrafını çekmiş. Ben bunu böyle algıladım. Ona da teşekkür ediyorum. Onları burada bir araya getirmekten de onur duydum."