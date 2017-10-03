Oğlunun gözleri önünde eski eşini bıçakladı

Gaziantep'te boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında çocuğunun gözleri önünde bıçaklanan kadının tedavisi sürerken, olayın hemen ardından çekilen amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çorum'da yaşayan Özgür M., Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesinde boşanmak üzere olduğu karısı Hakkın M.'yi (29) çocuğunun gözleri önünde dün bıçaklamış, ayrı yaşadığı karısını 5-6 bıçak darbesi ile yaralayan Özgür M., olayın ardından kaçmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

Olayın hemen ardından cep telefonu tarafından çekilen görüntüler ise şaşırttı. Oğlunun gözü önünde meydana gelen olayın görüntülerinde ise öfkeli kocanın bir süre elinde bıçakla karısının başında beklediği görülüyor. Yaralı kadın ise kanlar içerisinde kalmasına rağmen fırsatı bulunca ayağa kalkarak, eşinden kaçıyor. Öfkeli koca ise çevredeki vatandaşların ikazı üzerine olay yerinden ayrılıyor. Görüntülerde Özgür M, olay yerinden ayrılırken çocuğunu da annesinin yanına gönderdiği görülüyor.