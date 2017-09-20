20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman MEB son dakika öğretmen atamaları MEBBİS başvuru işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarının gerçekleştirilmesiyle birlikte adaylar bekledikleri yeni öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin kesin bir tarih belirtilmedi. 20 bin öğretmen alımı duyurusunu gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl içerisinde yapılan atamalara ve bir sonraki alımlaradeğindi. Sözleşmeli öğretmenlik sisteminin faydalarını ele alan Bakan Yılmaz, gelecek dönemde aynı şartlar altında 20 bin öğretmen alımı daha yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli öğretmen sisteminden vatandaşımız memnun. Maliye Bakanlığı çalışıyor bütçe çıktıktan sonra belil olacak ama yaklaşık 20 bin öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gelecek yıl bütçenin durumuna göre, 20 bine yakın öğretmen alacaklarını açıkladı. Öğretmen adayları, atamalarla ilgili tarihi heyecanla beklerken, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TRT Haber’de konuk olduğu canlı yayında bununla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yılmaz, gelecek yıl bütçenin durumuna göre 20 bine yakın öğretmen alınacağını belirterek, özetle şunları söyledi:



“Gelecek yıl öğretmen alımıyla ilgili Geçen yıl 50 bin öğretmen, bu yıl 20 bin öğretmen atadık. Gelecek yıl da bütçenin durumuna göre sunacağız, muhtemelen gelecek yıl da bu sene aldığımız kadar, 20 bine yakın öğretmeni kendi ailemize katacağız. Sözleşmeli öğretmenliği iyi ki getirdiniz, herkesin dediği bu. Öğretmenlerin doğuda ve güney doğuda durma süresi bir yıl bile değil. Kaç kardeşi var, kendi odası var mı, okul gezisine götürsem katkı sağlayabilir mi ailesi? Öğretmenin bunları bir yılda öğrenmesi mümkün değil. Öğretmen kendisini geliştirsin. Türkiye’nin gelişmişliğinde en büyük pay, öğretmenlerin. Daha iyi bir sonuca ulaşmak için öğretmenlerimize gereken bilgileri aktarmak istiyoruz. Dört yıl kalacak, sonunda başarılı gördüklerimizi kadroya alacağız. İki yıl daha kalacak. Öğretmenin her bölgede çalışması esastır diye milli eğitimin temel kanununda var. Biz bu sistemle bunu yapmış oluyoruz.”







SON DAKİKA ATAMA HABERLERİ



Bakan Yılmaz ayrıca atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi vererek," Geçen yıl 50 bin öğretmenin atmasını yaptık. Bu yıl 20 bin yaptık. Gelecek yıl da talebimizi sunacağız ve bütçenin durumuna göre izin verecekler. 2018 yılında 20 bine yakın öğretmenin atamasını yapacağız. " dedi.



ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Öğretmen adayları "http://atama.meb.gov.tr/" atama sonuçlarını öğrenmek istediklerinde; bu adrese gidin. Burada T.C Kimlik numaranızı yazarak sisteme girin. Böylece anında sonuçları görüntüleyebilirsiniz.



ATANMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?



Adayların atama işlemleri, sözlü sınavda alınan puanlar esas alınarak öğretmenlerin tercihlerine göre yapılacak. Sözlü sınavdan en az 60 puan alan adaylar, öğretmen olarak atanabilecek.



ATANMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER



1) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)



2) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir)



3) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği



4) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi



5) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



2) Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),



3) Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,



4) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,



5) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,



6) 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,



7) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,



8) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.



9) Öğretmen atamalarında yeni öğretmen adaylarının ataması için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamayı bekliyorlar.