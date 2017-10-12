Oğulları tarafından öldürülen annenin cenazesini kadınlar omuzladı

Devrek ilçesinde iki oğlu tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürülen 44 yaşındaki Nazlı Uyanık’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınmayınca belediye ekipleri teslim aldı. Uyanık’ın cenazesi dün belediyeye ait morga konuldu.

Uyanık’ın cenazesi defnedilmek üzere bu Sabah saatlerinde Devrek Belediyesi’ne ait morgdan alındı. Devrek Belediyesi’ne ait cenaze aracına konulan Uyanık’ın cenazesi ilçedeki Ulu Camii’ye getirildi. Sosyal medya üzerinden haberleşen ilçe halkı ise Uyanık’ın cenazesine sahip çıkmak için Ulu Camii önünde buluştu. Çok sayıda kadın, vatandaşlar ve Nazlı Uyanık’ın bazı yakınları da cenaze törenine katıldı. Uyanık’ın cenaze aracından çıkartılan tabutunu ise kadınlar omuzladı. Tabut cami önüne getirildi ve burada dualar edildi.

“İLÇE HALKI OLARAK SAHİP ÇIKTIK”

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, üzüntülü bir gün yaşadıklarını belirtti. Devrek Belediyesi’nin ve ilçe halkının cenazeye sahip çıktığını anlatan Semerci, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Üzüntülü bir gün yaşıyoruz. Çağ olarak böyle konuları aştık. Ailesiyle anlaşamayan bir hanımefendi, sığınma evine gitmiş önce, sonrasında da ilçemize gelmiş. Daha 2 günlük misafirken, evlatları tarafından töre cinayetiyle hayatını kaybetti. Üzüntümüz çok fazla. Bunu ben kınıyorum. Olmaması gereken bir olay. Bizim misafirimizdi, hunharca katledilmesi bizleri son derece üzdü. Belediye olarak, ilçe halkı olarak cenazeye sahip çıktık. En iyi şekilde çalışmalarımız bitti.”

MÜFTÜDEN “TÖRE” TEPKİSİ

Devrek İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, Nazlı Uyanık’ın cenaze namazını kıldırdı. İlçe halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Çakır, Müslümanlıkta “Töre” kavramının olmadığını ifade etti. Böyle bir uygulamanı cahillik olduğunu vurgulayan Çakır, “Rahmeti Rahmana kavuşan hanımefendiye sahip çıktınız. Başta belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim insani ve İslami vazifemizdir. Kimse sahip çıkmasa bütün ümmet günahkardır. Bütün Müslümanlar. İnsanlar bir cinayet işliyor ondan sonra da ‘efendim benim dinim’ diyor. Ne dini ya. Böyle din yok. Ben ilçenin müftüsü olarak Diyanet İşleri Başkanlığı adına söylüyorum. Devletin adına söylüyorum. Kimse yaptığı hatayı, işlediği cinayeti Allah’ın dinine mal edemez.

Bu işte töreymiş, bilmem neymiş. Bizim dinimiz töre dini değil. Bizim dinimiz Kuran ile hadisi şeriflerle, kuralları sabit olan insani, İslami, ahlaki, edebi, haya, vicdan üzerine, sevgi üzerine kurulmuştur. Evlilik böyle yürütülür. Sevginin bittiği yerde evlilik de biter. Erkek hanımından boşanma hakkına sahiptir. Kadın da eşinden mahkeme ile boşanma hakkına sahiptir. Kimse kimseyi zorla tahakküm altında tutamaz. Böyle bir şey yok. Ondan sonra bir takım cahil geleneklerden kaynaklanarak, annesini, babasını öldürmek en büyük katildir. Bir başkasını öldürmek de günahtır ama bir insanın annesini ve babasını öldürmesi Bir anne 9 ay çocuğunu karnında baktı. Ondan sonra da evladı onu öldürecek. Bunun insanlıkla, İslamiyetle hiçbir bağlantısı yok. Herkesin bunu böyle bilmesini istiyorum. Yapılan hataları sakın ha öyle töreymiş, dini bir şeymiş gibi kimse aldatmaya kalkamaz. Bizim dinimiz böyle uyduruk şeylerle izah edilecek din değildir. Bu töreleri, cehalet adetlerini kaldırmak için Kur’an-ı Kerim güneş gibi yeryüzüne inmiştir. Peygamberimiz onu insanlığa duyurmuştur. Katıldığınız için hepinizi kutluyorum” diye ifade etti.

ONLARCA KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Nazlı Uyanık’ın cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’na getirildi. Cenaze törenine katılan onlarca kişi ise cenaze aracının ardından şehir mezarlığına götürüldü. Uyanık’ın cenazesi çok sayıda kadın ve görevliler eşliğinde toprağa verildi.

OLAY GÜNÜ

Bitlis’te birlikte yaşadığı eşinden şiddet gören 44 yaşındaki Nazlı Uyanık, yaşadığı evi terk ederek İstanbul da sığınma evine yerleşti. Sığınma evinde Devrek’li bir kadınla tanışan Nazlı Uyanık, tanıştığı kadınla Zonguldak’ın Devrek ilçesine geldi. İlçede olaydan yaklaşık 2 gün önce apartman dairesi kiralayan Uyanık, geçen 9 Ekim günü iki oğlu Ö.U. (21) ve S.U. (17) tarafından bilinmeyen bir sebeple bıçaklandı.

Ağır yaralanan talihsiz kadın hastanede yaşamını yitirdi. Annelerini öldüren iki kardeş, Ankara girişinde yakalandı. İfadelerinde suçu itiraf eden kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.