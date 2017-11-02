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Okmeydanı'nda trafik kazası

Şişli'de lahana yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı.

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Okmeydanı'nda, Talatpaşa Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde Vecdi Pembegül yönetimindeki 34 TE 5446 plakalı lahana yüklü kamyon virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri koparan kamyon daha sonra D-100 Karayolu'na sürüklenerek devrildi.

Kazada, araçta sıkışan kamyon sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçtan düşen lahanalar ise yola döküldü.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Pembegül, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü verilen trafik, hasarlı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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