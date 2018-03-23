Okul müdürü öğrencisinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı
Okul müdürü 29 yaşındaki Yusuf Vural okul içerisinde öğrencisinin ağabeyi M.A., tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yusuf Vural'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
- İHA
Ağrı'nın Patnos ilçesinde okul müdürü uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.
İHA'nın haberine göre olay, bugün saat 15. 00 sıralarında Patnos Aktepe Yatılı Bölge Okulu içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okul müdürü 29 yaşındaki Yusuf Vural okul içerisinde öğrencisinin ağabeyi M.A., tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu merdivenden yuvarlanıp bayılan Yusuf Vural, ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yusuf Vural'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay sonrası kaçan saldırgan M.A., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.A'nın ilk ifadesinde okul müdürü Yusuf Vural'ı kardeşine tokat attığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.
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