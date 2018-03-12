Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ölen kuzusunu otomobilin üzerine koyup gömmeye götürdü

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, ölen kuzusunu otomobilin üzerine koyup gömmeye götüren sürücü A.P.’ye, bin 2 lira para cezası uygulandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde bulunan Bahçeköy’de hayvan yetiştiriciliği yapan A.P. (47), geçen hafta doğan ve ishal olup ölen kuzuyu gömmek için Keşan’a doğru yola çıktı. A.P., ölen kuzuyu aracının üzerine koyup taşırken, durumu gören vatandaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
 
Görüntüler üzerine A.P., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi. A.P. ifadesinde ölen kuzuyu köyde köpeklerin parçalamaması için Keşan’a götürerek gömdüğünü ve herhangi bir art niyetinin olmadığını söyledi.
 
A.P. hakkında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nce ’Tescil belgesinin dışında araç kullanmak’ suçundan bin 2 lira idari para cezası uygulanırken, dosyası savcılığa gönderilip ’mala zarar verme’ suçundan idari işlem başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA