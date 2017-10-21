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Ölünce bile duymaya devam ediyoruz

BİLİM insanları ilginç bir iddiayla tartışma yarattı. Buna göre bedenin yaşamsal fonksiyonları sona erse de, yani ölüm gerçekleşse bile bilinç bir süre daha devam ediyor.

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Bu da teorik olarak, doktorlar söz konusu kişinin ‘öldüğünü’ açıkladığı anı duyduğu anlamına geliyor.
 
Söz konusu iddianın sahibi New York’taki NYU Langona Tıp Fakültesi’nden kritik bakım ve reanimasyon araştırmaları direktörü Dr. Sam Parnia’ya ait.
 
Parnia ve ekibi kalbi duran, teknik olarak ölmüş, ancak ilk yardımla canlandırılan kişileri araştırmış. Geniş çaplı araştırmada, öldüğü açıklanan kişilerin sonraki konuşmaları da duyduğu ve gördüğü anlaşılmış. Hastaların anlattıkları o anda odada bulunan sağlık görevlileriyle de doğrulanmış.
 
Ölüm, fiziksel olarak kalbin atmaması, beyne giden kanın durması şeklinde açıklanıyor. Dr. Parnia’ya göre kalbin kan pompalanması durduğunda beynin fonksiyonları, refleksleri de durmaya başlıyor. Ancak kanıtlar biri öldüğünde beyinde bir enerjinin ortaya çıktığını ortaya koyuyor.
 
2013 yılında da Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar, kontrollü bir şekilde kalp krizi geçirtilen anestezi altındaki farelerin beyinlerinin elektrik sinyallerini araştırmıştı.
 
Burada da ‘klinik ölümün’ artından beyin aktivitelerinde ‘hiper-uyarı durumu’nun yaşandığı tespit edilmişti.

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