On Numara 18 Eylül çekilişi sonuçları On Numara sonuçları bilet sorgulama mpi.gov.tr

On numara sonuçları her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruluyor. On numara 18 Eylül çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. On Numara bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle. Geçtiğimiz hafta Ankara’nın Balgat ilçesinde Milli Piyango İdaresi’nde yapılan çekilişin ardından sonuçlar açıklanmıştı. Yapılan çekilişte 10 bilen 2 kişi 143 bin 456 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Talihlilerin ikisi de Kayseri’den çıktı. 9 bilen 99 kişi bin 932 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 892 kişi 101 lira 30'ar kuruş kazandı. 8 bilen bin 892 kişi 101 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 810 kişi 19 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 399 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 257 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. On Numara 18 Eylül çekiliş sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (11 EYLÜL) SONUÇLARI

On Numara oyununun 11 Eylül'deki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 143 bin 456 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 99 kişi bin 932 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 892 kişi 101 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 810 kişi 19 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 399 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 257 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Kayseri'nin Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 912 bin 742 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 762 bin 482 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 425 bin 53 lira 79 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli piyango idaresi tarafından kontrolleri yapılan ve düzenlemeleri kontrol edilen şans oyunlarından bir tanesi de 10 numara ismi verilen oyundur.

On numara diğer bütün sayısal oyunlardan çok farklıdır ve alışılagelmiş şans oyunları kültürünü alt üst etmiştir. On numara Lisanslı ve yasal olmakla birlikte, 18 yaşından büyük herkes 10 numara oynayabilir. On numara diğer şans oyunlarına oranla tutturulması ve tahmin edilmesi kolay bir oyundur.

Oyun bir bilet üzerinde yer alan kolonların her birinde bulunan 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesini tahmin etme veya hiçbirisini tahmin edememe esasına dayanmaktadır. Yani oyunun asıl amacı şudur. Çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan, 6 ve üzerinde rakamların tahmin edilmesi veya hiç rakam tahmin edilememesidir.

İkramiye, çekilikle belirlenecek olan 22 rakamdan 6,7,8,9 ve 10 adet numaranın doğru olarak tahmin edilmesi veya bu 22 rakamdan hiçbirisinin tahmin edilmemesi durumunda talihlilere verilmektedir.

Oyunun çekilişleri pazartesi günleri yapılmakta bu nedenle her Salı sabahından her pazartesi sabahına kadar oyunun oynanması gerekmektedir.