On Numara 2 Ekim çekilişi sonuçları On Numara sonuçları bilet sorgulama mpi.gov.tr

On Numara 2 Ekim çekilişi sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar heyecanla On Numara sonuçlarını bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi her hafta şans oyunlarının biletlerini satışa açıyor ve tarihi geldiğinde çekilişleri gerçekleştiriyor. Çekilişler Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesi mpi.gov.tr üzerinden vatandaşlara duyuruluyor. Geçtiğimiz hafta Ankara’nın Balgat ilçesinde Milli Piyango İdaresi’nde yapılan çekilişin ardından sonuçlar açıklanmıştı. 790. Hafta yapılan çekilişte 10 bilen 2 kişi 149 bin lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Rize merkez, Adana Çukurova ilçelerinden yatırdıkları belirtildi. Toplam 1 milyon 986 bin 660 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 792 bin 203 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 441 bin 480 lira 10 kuruş aktarıldı. On Numara 2 Ekim çekiliş sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (25 EYLÜL) SONUÇLARI

On Numara oyununun 25 eylül çekilişinde 10 bilen 2 kişi 149 bin lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 838 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 465 kişi 135 lira 65'er kuruş, 7 bilen 15 bin 454 kişi 24 lira 65'er kuruş, 6 bilen 96 bin 646 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 160 bin 632 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Rize merkez, Adana Çukurova ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 986 bin 660 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 792 bin 203 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 441 bin 480 lira 10 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli piyango idaresi tarafından kontrolleri yapılan ve düzenlemeleri kontrol edilen şans oyunlarından bir tanesi de 10 numara ismi verilen oyundur.

On numara diğer bütün sayısal oyunlardan çok farklıdır ve alışılagelmiş şans oyunları kültürünü alt üst etmiştir. On numara Lisanslı ve yasal olmakla birlikte, 18 yaşından büyük herkes 10 numara oynayabilir. On numara diğer şans oyunlarına oranla tutturulması ve tahmin edilmesi kolay bir oyundur.

Oyun bir bilet üzerinde yer alan kolonların her birinde bulunan 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10 tanesini tahmin etme veya hiçbirisini tahmin edememe esasına dayanmaktadır. Yani oyunun asıl amacı şudur. Çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan, 6 ve üzerinde rakamların tahmin edilmesi veya hiç rakam tahmin edilememesidir.

İkramiye, çekilikle belirlenecek olan 22 rakamdan 6,7,8,9 ve 10 adet numaranın doğru olarak tahmin edilmesi veya bu 22 rakamdan hiçbirisinin tahmin edilmemesi durumunda talihlilere verilmektedir.

Oyunun çekilişleri pazartesi günleri yapılmakta bu nedenle her Salı sabahından her pazartesi sabahına kadar oyunun oynanması gerekmektedir.