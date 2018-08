On Numara çekilişi 13 Ağustos 2018 sonuçları MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

On Numara çekilişi 13 Ağustos 2018 sonuçları açıklandı mı? MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına nasıl ulaşabiliriz? On Numara çekilişi canlı izleme linki erişime açıldı mı? Büyük ikramiye nereye isabet etti? On Numara çekilişi haftanın kazanan numaraları neler? On Numara çekilişi saat kaçta? MPİ 13 Ağustos On Numara ne zaman çekilecek? soruların yanıtları haberimizde. Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi akşamı gerçekleştireceği çekilişle birlikte On Numara çekiliş sonuçları açıklanacak. Haftanın ilk günü gerçekleşen Milli Piyango On Numara sonuçları için milyonlarca vatandaş, hayaller kurmaya başladı bile. Hatırlanacağı gibi geçen hafta sadece iki kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı bu kez 13 Ağustos On Numara sonuçları merak konusu oldu. On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Geçen haftaki On Numara çekilişinde Adana ve bursa'da iki talihlinin 10 bilerek büyük ikramiyeyi bölüşmesinin ardından bu haftaki sonuçlar merakla bekleniyor. Büyük ikramiye hayalleri kuran yüzbinlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçen hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 835. hafta On Numara çekilişinde büyük ikramiye Adana ve Bursa'ya gitmişti. İşte bu akşam gerçekleştirilecek 836. hafta On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



836. hafta On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'taki binasında gerçekleşecek. On Numara çekilişi saat 21.15'te MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından yarım saat içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte çekiliş sonuçları www.mpi.gov.tr adresinde yer alacak.

13 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



13 Ağustos Milli Piyango On Numara Sonuçları merakla beklenirken, çekiliş sonuçları Pazartesi akşamı belli olacak. Sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

GEÇEN HAFTA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANAN NUMARALAR NELER?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları sonuçları her Pazartesi akşamı çekilerek açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta 835. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 4 olmuştu ve bu vatandaşlar kişi başı 157.108,85 TL ikramiye kazanmıştı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 111 kişi bin 887 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 203 kişi 95 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 689 kişi 16 lira 85'er kuruş, 6 bilen 122 bin 652 kişi 3 lira 40 kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 162 bin 527 kişi 3 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın Osmangazi ve Adana'nın Karataş ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 94 bin 764 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 834 bin 620 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 503 lira 14 kuruş aktarıldı.







6 AĞUSTOS: 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 17 - 19 - 23 - 24 - 27 - 36 - 40 - 45 - 47 - 53 - 55 - 62 - 68 - 72 - 75



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılan On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre, Adana Karataş ve Bursa Osmangazi'den 2 talihli 10 bilerek kişi başı 157 bin 108 lira ikramiye kazandı.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ NEDİR?



İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.



On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.



On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.



On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?



On Numara çekilişi sonucunda kazanılan ikramiyeler, miktarlarına bağlı olarak farklı yerlerden tahsil edilir. Çekilişte 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihliler arasından;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayileri,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayileri veya Milli Piyango İdaresi şubeleri,

10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığı ile ikramiyelerini tahsil edebilirler.



On Numara çekilişinde kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içinde tahsil edilmesi gerekir. 1 yıl sonunda tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için, Milli Piyango İdaresi tarafından ödeme işlemi gerçekleştirilmez. Çekilişte ikramiye gruplarında bilen olmaması durumunda, ikramiye tutarı üst grubun ikramiyesine eklenir. Çekilişte 10 bilen çıkmaz ise, ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder.



ON NUMARA’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



On Numara çekilişi her hafta talihlilere ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Çekiliş sonucunda sayıları doğru tahmin edenler, ikramiye almaya hak kazanıyor. On Numara’da en fazla çıkan ve talihlere ikramiye kazandıran sayılar; 3, 5, 12, 26, 35, 50, 62, 71, 72



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



On Numara çekilişler her hafta Pazartesi günü canlı olarak Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinden gerçekleştirilir. Canlı yayın ile çekiliş sayıları, noter huzurunda belirlenir. Sayıların belirlenmesinin ardından kazanan sayılar ve ikramiye gruplarına ait ikramiyeler ile büyük ikramiye kazanan iller listelenir. On Numara’nn geçmiş çekiliş sonuçlarına da millipiyango.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir ve sorgulama yapılabilir.