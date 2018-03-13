12 Mart On Numara sonuçları Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları 12 Mart Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! On Numara 12 Mart 2018 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinde geçen haftaki sonuçlarına göre 10 bilen 3 kişi, 117 bin 381 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA 12 MART SONUÇLARI

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 348 bin 288 lira 37 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 212 bin 206 kişi

2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 973 bin 632 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 925 bin 273 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 515 bin 982 lira 48 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (5 MART 2018) SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2 5 10 13 14 17 18 19 23 27 30 41 42 47 50 54 63 66 68 70 73 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 381 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 698 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 869 kişi 125 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 652 kişi 22 lira 85'er kuruş, 6 bilen 123 bin 445 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 123 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Çanakkale Merkez, Konya'nın Selçuklu ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 347 bin 635 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 935 bin 240 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 696 lira 82 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen On Numara çekilişi her hafta Pazartesi akşamları yapılıyor. Noter huzurunda ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlanan On Numara çekilişi, yine MPİ resmi internet sitesinde saat 21.45 civarı kazanılan ikrami bilgileriyle birlikte duyuruluyor. On Numara'da her hafta 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenlere ikramiye dağıtılıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir online Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.