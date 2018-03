On Numara sonuçları 19 Mart MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr'de

On Numara sonuçları merak ediliyor. 19 Mart MPİ On Numara çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara’da geçen hafta büyük ikramiyeyi alan çıkmadı. Büyük ikramiye dışında; 9 bilen 104 talihli 2 bin 233 lira 10 kuruş, 8 bilen bin 792 talihli 129 lira 70 kuruş, 7 bilen 17 bin 512 talihli 25 lira 20 kuruş ve 6 bilen 108 bin 848 talihli 4 lira 35 kuruş ikramiye kazandı. Hiç bilmeyen 212 bin 206 kişiye de 2 lira 80 kuruş ikramiye verildi. On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. Çekiliş kuponu, 1’den 80’e kadar olan sayıların olduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için, ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunda bulunan çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek, oynanan sayıların 2, 3 veya 4 çekiliş için olması sağlanabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir. İşte merak edilen On Numara çekiliş sonuçları…

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA (12 MART SONUÇLARI)

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 12 Mart 2018 tarihli 814. hafta çekilişinde 10 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 348 bin 288 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti.

12 Mart 2018 tarihli On Numara sonuçları: 04 - 05 - 07 - 10 - 16 - 21 - 23 - 27 - 30 - 37 - 49 - 52 - 64 - 65 - 67 - 69 - 71 - 73 - 76 - 77 - 78 - 80

Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'er kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiç bilemeyen 212 bin 206 kişi de 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişi sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilenler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihliler arasından;

- 6 ve 7 loto bayilerinden

- 8 ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden

- 10 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte hiç bilemeyen kişiler de loto bayilerinden ikramiyesini alabilir. Kazanılan ikramiyelerin 1 yıl içerisinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamaz. Çekiliş kuponu, 1’den 80’e kadar olan sayıların olduğu kolonlardan oluşur. Her kolondan 10 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için, ücret ödemesi yapılır. Çekiliş kuponunda bulunan çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek, oynanan sayıların 2, 3 veya 4 çekiliş için olması sağlanabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.

On Numara çekilişinde elde edilen gelir, çeşitli faaliyetlerde kullanılmak üzere aktarılır. Gelirin aktarıldığı yerler; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

İKRAMİYELER NASIL ÖDENİR?

10 bilenlerin ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir. 9,8,7 bilenlerin ikramiyeleri ise bayiler tarafından verilir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılır. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu diğer şans oyunlarında olduğu gibi On Numara gelirlerinden pay alır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da 815. hafta heyecanı... Gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi öncesinde gözler Milli Piyango İdaresi'nde. On Numara çekilişini bekleyen vatandaşlar ise çekilişin saatini araştırıyor. On Numara çekilişleri, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, saat 21:45'ten itibaren On Numara sonuçlarını Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilir.

On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar ise, saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret edebilir. Çekiliş başladığında yayın da başlamaktadır ve kazanan numaralar belirlendikten sonra sona ermektedir.