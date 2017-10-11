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Önce eski eşini sonra kendini vurdu

İFLAS eden işadamı Mehmet Kaşıkçı, boşandığı bankacı eski eşi Selma Aslan’ı Başakşehir’deki evlerinin önünde öldürdükten sonra intihar etti.

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41 yaşındaki Mehmet Kaşıkçı ticaretle uğraşıyordu. 2010 yılında bankacı Selma Aslan’la tanışarak evlendi. 5 yıl evli kalan çift yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.
 
İddiaya göre Mehmet Kaşıkçı, eski eşini aynı evde yaşamaya ikna etti ve Başakşehir Efes Sitesi’ndeki evde birlikte yaşamaya başladılar. Mehmet Kaşıkçı bir süre önce işlerinin kötü gitmesi nedeniyle iflas etti. Evde maddi konular nedeniyle şiddetli tartışmalar ve kavgalar başgöstermeye başladı.
 
Mehmet Kaşıkçı ve birlikte yaşadığı eski eşi önceki akşam oturdukları sitenin kapısından girdiler. Evlerinin önüne geldiklerinde yeniden aralarında tartışma çıktı.
 
Mehmet Kaşıkçı tabancasını çıkararak eşini vurdu. Daha sonra da başına tabancayı dayayarak ateş etti. Aslan da Kaşıkçı da öldü.

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