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Önce vurdular sonra evini yaktılar!

Bolu’da 2 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerine ayağından silahla vurulmuş olarak gelen Hamza Arslan, ‘Önce vurdular şimdi de evimi mi yaktılar’ dedi.

  • IHA
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Bolu'da Semerkant Mahallesi İsmail Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda elde edilen bilgilere göre Hamza Arslan isimli bir vatandaşın kiracı olarak yaşadığı 2 katlı ahşap evde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yanan evi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldılar.
 
'Önce vurdular şimdi evimi mi yaktılar'
Yangın sırasında evde yaşayan kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri olay yerine evde kiracı olduğu öğrenilen Hamza Arslan'ı çağırdı. Hamza Arslan evinin önüne ayağından vurulmuş şekilde gelerek polis ekiplerine, "Önce vurdular şimdi de evimi mi yaktılar" dedi.
Arslan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis her iki olayla ilgili de inceleme başlattı.

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