Ordu'ya gelen paraşüt tutkunları, Boztepe'den uçmanın keyfini yaşadı

Orta Karadeniz'de "fındık ve balın başkenti" olarak da bilinen Ordu'da, yamaç paraşütü etkinlikleri de her geçen gün yaygınlaşıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Ordu'ya gelen yüzlerce paraşüt tutkunu, teleferikle de çıkılan Boztepe'den yamaç paraşütü yaparak, yeşil ve mavinin güzelliklerini aynı anda yaşıyor.

Tokat'tan gelen yamaç paraşütü pilotu İsmail Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Ordu'ya geldiklerini belirtti.

Birçok arkadaşıyla birlikte Ordu'ya gelme kararı verdiklerini belirten Aras, "Ordu, yamaç paraşütü yapılan ender illerimizin başında geliyor. Burada olmaktan son derece memnunuz." dedi.

Bugün 100'ün üzerinde paraşütçünün Ordu'da buluştuğunu anlatan İsmail Aras, "Boztepe'den atlayarak hem yeşilin hem de mavinin tadını aynı anda çıkarabiliyoruz. Bugün hava şartları da uçmaya oldukça elverişli. İyi ki Ordu'ya gelmişiz. Bizim için çok güzel bir etkinlik oluyor." diye konuştu.

Yamaç paraşütü ile ilgilenen herkesi Ordu Boztepe'ye davet ettiklerini de vurgulayan Aras, "Buraya aynı zamanda teleferikle çıkılabiliyor. Türkiye'de teleferikle çıkılıp yamaç paraşütü yapılabilen başka yer yok. Onun için herkesi buraya davet ediyoruz. Ayrıca bu sporu yapmak isteyenlere de yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki cesaretlerini toplayıp bize başvursunlar. Biz kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olacağız." şeklinde konuştu.

Ankara Doğa Sporları ve Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Kenan Demir ise 12 yıldır bu sporla uğraştığını ifade ederek, etkinlik kapsamında Ordu'da buluştuklarını anlattı.

Hava şartlarının kendileri için oldukça iyi olduğunu aktaran Demir, "Ordu çok güzel bir şehir. Yamaç paraşütü sporu da Ordu'ya ciddi anlamda çok şeyler katıyor. Türkiye'nin başka illerinde bu kadar güzel manzara görmek mümkün değil. Ordu'da deniz ve yeşilin manzarası bir arada. Herkesi buraya gelerek bu manzaradan faydalanmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenan Demir, pistle ilgili çalışma yapılmasını, bunun için yerel yönetimlerden destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

Samsun'dan gelen Uğur Sanal da bayram tatili dolayısıyla Ordu'ya geldiğini söyledi.

Ordu Boztepe'nin uçuş alternatifi olarak çok iyi yer olduğunu dile getiren Sanal, "Özellikle uçabileceğimiz alana teleferikle ulaşabilmek bizim için son derece önemli ve lüks. Biz buradan çok memnun kaldık. Burada bize gösterilen ilgi de oldukça iyi. Herkes burada yamaç paraşütü yapmak istiyor. Bu da yamaç paraşütü sporunun ne kadar sevildiğini anlamına gelmektedir." dedi.

İsmail Çakır da 1 yıldır bu sporla ilgilendiğini ve yamaç paraşütünün adeta tutkunu olduğunu söyledi.

Başladığı günden bu yana aralıksız uçtuğunu anlatan Çakır, ilk defa geldiği Ordu'dan da çok memnun kaldığını kaydetti.

İsmail Çakır, Boztepe'de her şeyin gayet güzel olduğunu, sadece pistin biraz kısa olduğunu, bunun da yapılacak çalışma ile çözülebileceğini aktardı.