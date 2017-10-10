Orman Bakanlığı kilosu 3 bin 500 Avro olan trüf mantarı için kolları sıvadı

Toprak altında yetiştiği için Türkiyede pek fazla tanınmayan ancak Dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması maksadıyla harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı üniversitelerle de işbirliği yaparak trüf yetiştiriciliği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık, ülke genelinde trüf mantarının tabii olarak yetiştiği verimli toprak özelliklerine sahip alanların tespiti için arazi taraması çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Trüf Mantarı Eylem Planı, Türkiyenin trüf mantarı potansiyelinin fazlalığı ve bu alanda yapılan çalışmaların verimliliği dolayısıyla 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatıldı.

BAKAN EROĞLU: HAYAT KALİTESİ YÜKSELECEK

Trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünü olduğuna dikkati çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Piyasada binlerce avroya alıcı bulan trüf mantarının tabii alanlardan toplanması ve bu alanda özel ağaçlandırmanın artması ile kırsal kesime alternatif istihdam alanı sağlanacak. Bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesi yükselecek değerlendirmesinde bulundu.

İHTİYAÇ İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK

Eroğlu, Bu mantar özellikle lüks otellerde kullanılıyor. Yabancı turistler, trüf mantarı damak zevkini ülkemizin turistik tesislerinde de arıyor. Bu sebeple bu mantarı yurtdışından almak yerine büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizin trüf mantarı ihtiyacını yaptığımız çalışmalarla iç kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz açıklamasını yaptı.

TÜRKİYENİN TRÜF ÜRETİM POTANSİYELİ AVRUPADAN YÜKSEK

Trüf mantarının günümüze kadar ülkemizde neredeyse hiç faydalanılamamış önemli tabii bir gıda kaynağı olduğunu belirten Eroğlu, Ülkemiz trüf üretim potansiyeli açısından, halen Avrupa'da lider üretici konumundaki ülkelerden daha avantajlı konumda bulunuyor. Tabii alanlar bugüne kadar faydalanılmamış olması sebebi ile tahrip edilmemiş ve dolayısıyla potansiyel yüksektir. Trüf mikorizası aşılı orman fidanları kullanılmak sureti ile yapılacak ağaçlandırmalar potansiyelimizi artıracaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan veriler de ülkemizin çok zengin olduğunu göstermektedir diye konuştu.