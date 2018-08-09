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Otomobilin evin bahçesine uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un19 Mayıs ilçesinde otomobilin evin bahçesine uçtuğu kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Beylik Mahallesi Samsun-Sinop karayolu Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Refik Kara’nın (48) kullandığı 16 LD 662 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle refüje çarparak bir evin bahçesine uçtu.
 
Kazada otomobil sürücüsü Refik Kara ve otomobil de yolcu olarak bulunan Aylin Kara, Perihan, Yiğit ve Çınar Nefes yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Ondokuz Mayıs Universitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
 
Giresunlu ailenin Dereköy’den akraba ziyaretinden dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

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