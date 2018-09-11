13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kardeşi vurularak hayatını kaybetti

Olay, öğleden sonra Siverek ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin A.'nın, iddiaya göre, oynadığı babasına ait ruhsatlı av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Rojda A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kardeşinin ölümüne neden olan Hüseyin A. da aynı silahla intihar etmek isterken, bacağından yaralandı. Silah sesiyle odaya giren aile fertleri, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan Hüseyin A.'yı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ölen kardeşi Rojda'nın cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu.