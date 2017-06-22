Özge yeni protezine kavuşmak için gün sayıyor

Türkiye 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım’ı babasının yürüyebilmesi için evin tavanına yaptığı düzenekle tanıdı. Hemen hemen her kesimin içine oturan o görüntülerin ardından Türkiye’de adeta seferberlik başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da yakından ilgilendiği Özge, önce Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Yapılan muayenenin ardından küçük Özge’ye yeni protez yapılmasına karar verilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in destek verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, yeni protez ayağının yapımı için ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından karşılanan Özge ve ailesi, protez ayağın yapılacağı özel merkeze geldi. Burada ölçümleri yapılan Özge’nin bir ay içerisinde yeni protez ayağına kavuşması bekleniyor.

Kendine destek veren herkese teşekkür eden baba Ali İhsan Yıldırım, “Çok sevinçliyiz. Şuan bir tane protezi var. Yürüyor ama aksayarak yürüyor. Daha iyi yürüyebilmesi için Ömer Özkan hocamız bizi buraya yönlendirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel bize çok destek verdi. Herkesten Allah razı olsun. Herkes kızım için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde onu hayata adapte edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bize katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Özge’nin yeni protezinin yapımına başlayan Protez Ortez Teknikeri Mehmet Zeki Çulcu, “Prof. Dr. Ömer Özkan vasıtası ile Özge'den haberdar olduk. Özge ile ilgili hikayeyi basından takip etmiştik. Ömer hoca biraz daha detaylar verdi. Mevcut protez ile ilgili yaşadığı sıkıntıları anlattı. Statik bir protez yapılmış, diz ekleminde hareket yok. Soket dediğimiz bölümünde yumuşaklık katacak bir şey kullanılmamış. Biz şimdi yeni bir protez yapıyoruz. Protezin hem konforunu arttırmayı hem de diz eklemi hareketli bir protez yapacağız. Ömer hocayla konuştuk. O onay verdi. Bizde Özge’yi davet ettik. Bugün burada ölçülerini aldık. İnşallah daha güzel günler yürüyeceği bir protezi olacak” dedi.

Özge’nin henüz konuşamadığı için ufak bir güçlük yaşayacaklarını belirten Çulcu, “Özge bizim kendisinden almamız gerekenleri bize sağlayabilecek durumda değil. Özge, ‘Ağrım var. Şurası dokunuyor şurada boşluk var’ diye bize bilgi verebilse daha iyi sonuçlar alabilirdik. Ama biz mevcut koşullara göre yapabildiğimizin en iyisini yapıp Özge'yi yürüteceğiz” diye konuştu.