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Perde takarken düşen kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde perde takmak için çıktığı kanepenin üzerinden dengesini kaybedip düşen 73 yaşındaki Hatice Bulut hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan  Bulut, perde takmak için kanepenin üzerine çıktı. Dengesini kaybedip yere düştüğü  belirlenen ve başından darbe alan Bulut, ağır yaralandı.
 
Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık  ekiplerince hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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