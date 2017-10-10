Perde takarken düşen kadın hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde perde takmak için çıktığı kanepenin üzerinden dengesini kaybedip düşen 73 yaşındaki Hatice Bulut hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Bulut, perde takmak için kanepenin üzerine çıktı. Dengesini kaybedip yere düştüğü belirlenen ve başından darbe alan Bulut, ağır yaralandı.
Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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