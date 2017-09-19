POMEM polis alım başvuru tarihi ve işlemleri 2017 21.dönem EGM polis alımı başvuru şartları pa.edu.tr

POMEM 13 bin polis öğrencisi alımı nasıl yapılacak? Lise ve önlisans Polis alımı başvurusu ne zaman yapılacak? soruların yanıtlarını Polis alımı başvurusu akademinin yapacağı açıklama merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde meydana gelen eksikliklerin ardından 13 bin polis alımı konusu karara bağlanmış ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü 21. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM 13 bin polis öğrencisi alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan POMEM duyurusunda önümüzde ki 21. dönem için toplam 13 bin kişilik polis alımı yapılacağı bu alımların 11.000'i lisans mezunları ve 2.000'inin önlisans mezunu arasında gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ancak bir türlü beklenen resmi bildiri yayımlanmadı. Bir buçuk hafta önce POMEM tarafından duyuru yapılmazken herkes alımların 3 - 4 ay içerisinde yapılacağını tahmin etmekteydi. Çünkü Yozgat ili POMEM müdürü tarafından 20. dönem POMEM alımları bitmeden 21. dönem POMEM alımlarının başlayacağı yönünde bir açıklama yapılmıştı. İşte Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM 13 bin polis alımı başvuru işlemleri ve şartları...



İLK ALIM 13 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK



Polis Akademisi Başkanlığı, 13 bin Lisans ve Ön Lisans adaylarının değerlendirileceği duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından şu şekilde gerçekleştirildi;



Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. Dönem için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacaktır.



Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olan online başvuru tarihleri ve adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvuru tarihinden önce aynı sitede daha sonra açıklanacaktır.







TOPLAM 20 BİN POLİS ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK



KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında bir özel harekat başkanı, 3 özel harekat başkan yardımcısı, bin komiser muavini, 2 bin polis memuru olmak üzere toplam 3 bin 4 kadro oluşturuldu. Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına ise 8 özel harekat müdürü, bin 500 komiser muavini, 20 bin polis memuru, 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi. Böylece, Emniyet Genel Müdürlüğüne toplam 32 bin 12 kadro verildi. Polis alımı başvuru ekranı, yakın zaman içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılacak.



ÖNLİSANS MEZUNU POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK



Toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda önlisans mezunu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınabilecek.



EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Emniyet Teşkilat Kanunu’nda değişiklik Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yer alan “Görev Unvanları” başlıklı sütuna, “Polis Akademisi Başkanı İbaresi”nden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkanı” ibaresi, “Polis Akademisi Başkan Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Başkan Yardımcısı” ibaresi gelmesi ve “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü” ibaresi eklendi.



TARİH BELLİ OLDU MU



Bir buçuk hafta önce POMEM tarafından duyuru yapılmazken herkes alımların 3 - 4 ay içerisinde yapılacağını tahmin etmekteydi. Çünkü Yozgat ili POMEM müdürü tarafından 20. dönem POMEM alımları bitmeden 21. dönem POMEM alımlarının başlayacağı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Tabi alım ilanı hemen yarında yayımlanabilir ancak 20. dönem POMEM polis öğrencilerinin eğitimleri halen devam ettiği için ilanlar bir süre daha bekleyebilir. Alımların ne zaman yapılacağı yönünde de her hangi bir açıklama yok.







POMEM EGM 21.dönem polis alımı başvuru şartları



- T.C. vatandaşı olmak,



- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından-yapılan merkezi snavda (KPSS) en az 60 puan almış olmak, emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise en az 48,00 puan almış olmak,



- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak



- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,



- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,



- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,



- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.







Yeni alımlar ne zaman yapılacak?



Emniyet Genel Müdürlüğünce, lisans ve önlisans mezunları arasından 13 bin öğrenci alınacak. Polis Akademisinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), 21. Dönem için lisans mezunları arasından bini kadın olmak üzere 11 bin, önlisans mezunlarından ise 200'ü kadın 2 bin öğrenci alınacak.



Başvurular, Polis Akademisi internet sitesinde online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.



ÖZEL HAREKAT ALIMLARI İÇİN 1. YEDEKLER BELİRLENDİ



Polis Akademisi Başkanlığı, 19. dönem özel harekat alımları için yedek aday planlamasını duyurdu. İşte, yedek adayların listesi ve duyurunun tam metni;



"19. Dönem POMEM 1.yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 19. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Özel Harekat branşlı polis memuru olarak yetiştirilmek üzere planlanan asıl adaylardan 863 adayın yerine yedek aday planlaması yapılmıştır.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımızın http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.



Tüm adaylara ilanen duyurulur."