Ponzi Arzu'ya şoför şoku: Mahkemede 'ben masumum' dedi, şoförü yalanladı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 57 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla aradığı Arzu Mertgil'i Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen Şubat ayında yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Sosyal medya hesabında, tanınmamak için peruklarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ve 'Ponzi Arzu' adı verilen Arzu Mertgil'in, kurbanlarına inandırıcı olmak için evlerine gidip onlarla aynı sofrada yemek yediği, çay içtiği, dertlerini dinlediği çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı. Mertgil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başörtülü savunma

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Kamu görevlisi ile ilişkisi olduğunu bahisle dolandırıcılık' suçlarından her mağdur için 7- 14 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılan ve hakkında 789 yıla kadar hapis cezası istenen Arzu Mertgil'in yargılanmasına devam edildi. Bu duruşmaya da başı örtülü gelen ve savunma yapan Arzu Mertgil, yöneltilen suçlamaları bir kez daha kabul etmedi, masum olduğunu söyledi.

Kendisinin mali müşavir olduğunu, mali danışmanlık ve finans ücreti karşılığında iş yaptığını belirten Merkil, "Ben kimseyi dolandırmadım. Elden plara almadım. Kredi kartı dahi kullanmadım. Hiçkimseye kar payı da dağıtmadım. Banka hesapların incelendiğinde bu gerçek ortaya çıkacak. Ayrıca benim 10 bin lira gelirim var. Mağdurum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Şoförden şok yalanlama

Yargıama, tutuksuz sanıklardan 41 yaşındaki Serkan Çevgir'in dinlenmesi ile devam etti. Arzu Mertgil'e iki yıl şoförlük yaptığını belirten Çevgir, "Hakim bey Arzu Mertgil gerçekleri anlatmıyor. Tüm tezgahı o hazırlıyordu. Ben ise aldığım paraları ona teslim ediyordum. Müşterilerin bankalardan çektiği parayı da ben alıp kendisine teslim ediyordum" dedi.Arzu Mertgil, eski şoförünün verdiği ifadeleri duyunca şoke oldu. Yargılama, eksik evrakların beklenmesi, tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, Arzu Mertgil'in tahliye istemi kabul edilmedi.