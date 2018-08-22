Prizde unutulan ütü evi yaktı
Balıkesir'de evde prizde unutulan ütünün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye tarafından güçlükle söndürülen yangında, evde büyük hasar meydana geldi.
- DHA
Olay, öğle saatlerinde merkez Karesi ilçesi Kayabey Mahallesi 2'nci Beğendi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları ile bayramlaşmaya giden Derya ve Samet Akdeniz çifti, ütünün fişini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra ütünün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Alevler evi sararken, yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, evde büyük hasar oluştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının, ütünün kısa devre yapması nedeniyle çıktığı belirtildi.
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