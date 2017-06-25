İyidere Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından hayata geçirilen "Halk taksi" uygulamasıyla yaşlı, engelli, hasta, şehit yakını, gazi ve maddi durumu yetersiz vatandaşlara, dolmuş ve otobüslerin ulaşamadığı 6 güzergahta 12 taksiyle ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanıyor.

Sabah 09.00 ile 10.00 saatlerinde belirli noktalardan alınan vatandaşlar, öğlen 14.00 ve 15.00 saatlerinde evlerine bırakılıyor.

- "Günde 50 vatandaşımıza hizmet vermiş oluyoruz"

İyidere Kaymakamı Orhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin doğasının ve arazi şartlarının sıkıntılı olduğunu söyledi.

İlçenin köy ve mahallelere uzaklığının yaklaşık 3 ila 4 kilometre olduğunu belirten Altun, "Arazi yamaç ve engebeli olduğu için buralara otobüslerimiz ve dolmuşlarımız çıkamıyor. Çıkamadığı için de vatandaşlar ilçe merkezinde işleri olduğunda çok zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

Altun, bu nedenle "Halk taksi" uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dolmuş ve otobüslerin çalışmadığı güzergahlara sabah 6 ve öğlen 6 olmak üzere toplam 12 taksimiz bu vatandaşlara hizmet veriyor. Buradaki amacımız şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, hastalar, engelliler ve maddi durumu yetersiz vatandaşlarımıza hizmet etmek. Bu sayede günde 50 vatandaşımıza hizmet vermiş oluyoruz. Taksici kardeşlerimize de bir nebze katkımız oluyor. Bu proje sayesinde olumlu tepkiler alıyoruz."

- Vatandaş uygulamadan memnun

Yaklaşık 20 yıldır ilçede taksicilik yapan Resul Kavalcı ise uygulamanın güzel olduğunu dile getirerek, "Yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızı mahallelerden alıp, ilçeye getiriyoruz. Daha sonra işlerini hallettikten sonra mahallelerine bırakıyoruz. Bu uygulamadan vatandaşlar çok memnun." dedi.

Vatandaşlardan 69 yaşındaki Saniye Genç de bu projeyi çok güzel bulduğunu ifade ederek, "Hastayız, doktorlara gidip gelmekte zorlanıyoruz. Bu uygulamayla işlerimizi hallediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Keriman Genç ise bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, "Bizim dolmuşumuz olmadığı için ilçeye gidip gelmek zor oluyordu. Köyümüzde yaşlılarımız da var. Bu hizmet sayesinde işlerimizi hallediyoruz. Bu proje çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.