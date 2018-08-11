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Rus turist oteldeki odasında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Vadim Dautov (40), oteldeki odasında ölü bulundu.

  • DHA
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Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Vadim Dautov, sabah saatlerinde eşi tarafından yatakta hareketsiz bulundu. Otel yetkililerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Dautov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Vadim Dautov'un cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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