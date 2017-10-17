Sanal kumar çetesi çökertildi

KKTC gündemini altüst eden operasyonlardan ilki, geçen hafta B.S. adlı üniversite öğrencisinin 37 yaşındaki patronu Tarık Mart'ın tecavüzüne uğradığını ileri sürerek polise başvurmasıyla başladı. Tarık Mart tutuklandı. KKTC polisi, Tarık Mart'ın gözaltındayken telefonla görüştüğü avukat Hasan Özkök, polis memuru Ediz Manici, emekli Binbaşı Adem Mart, Hicran Dağlı ve İbrahim Yıldırım adlı kişileri de şüpheli lehine yalancı tanıklık yapmaktan tutukladı.

Hürriyet'in haberine göre skandal bitmedi. Tarık Mart adına teminat duruşmasında ifade veren ve tutuksuz yargılanması için kefil olan Pakistan kökenli KKTC vatandaşı Sajiid Masood da kara para soruşturmasına uğradı. Belediyede 3 bin lira maaşlı olduğunu söyleyen Masood, teminat olarak 200 bin liralık lüks cipini gösterince mahkeme hâkimi Mesut Mesutoğlu, kefilin mal varlığının kara parayla mücadele çerçevesinde araştırılmasını istedi. Masood'un evinde yapılan aramada, çok sayıda kişiye ait banka hesapları ve yüksek miktarlarda farklı kişilere ait hesap dökümleri ele geçirildi. Kefil Masood da tutuklular arasına katılırken, tecavüz şüphelisi Tarık Mart'ın Gürcistan ve Makedonya'da sanal bahis ve kumar şirketi olduğu belirlendi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

İkinci operasyon ise yine Tarık Mart'ın tecavüz davasıyla aynı günlerde yapıldı. Polis, Girne merkezde ofisleri bulunan Avnil Trading ile Altanhan Ticaret adlı iki şirkete, sanal kumar ve bahis baskını yaptı. Baskın düzenlenen iki şirketin patronlarıyla birlikte 11 çalışanı tutuklandı. Ancak Bayar Piskobulu'nun sahibi olduğu Avnil Trading'in, KKTC hükümetinden 1 milyon 150 bin Euro karşılığında bahis lisansı talebinde bulunduğu ortaya çıktı. İki şirket, Beden Eğitimi ve Spor Yasası'na aykırı olarak İnternet üzerinden bahis ve kumar oynatmakla suçlandı.

YÜZLERCE YASADIŞI ŞİRKET

KKTC, yasadışı sanal kumar ve bahis cenneti olarak biliniyor. KKTC yasalarına göre, sanal kumar ve bahis oynatmak suç değil ancak Spor Dairesi, yönetmelikle sanal kumarı suç kapsamına aldı. Sanal kumar ve bahisten elde edilen kara paranın, emlak sektörüne yöneldiği iddialar arasında. Adada faaliyet gösteren sanal kumar ve bahis şirketlerinin sayısının yüzün üzerinde ifade ediliyor.