Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

İddiaya göre, Paşabağı Mahallesi'nde amca çocukları olan Mehmet ve Selami K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Selami K. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami K, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.