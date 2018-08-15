Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
- AA
İddiaya göre, Paşabağı Mahallesi'nde amca çocukları olan Mehmet ve Selami K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Selami K. ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami K, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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