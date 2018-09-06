Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaza, öğleden sonra Karışıyaka Mahallesi, Karaköprü- Sırrın çevreyolunda meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Tacettin Ok'un kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, kontorlden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.