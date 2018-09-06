Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, öğleden sonra Karışıyaka Mahallesi, Karaköprü- Sırrın çevreyolunda meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Tacettin Ok'un kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, kontorlden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Gören herkesin sahip olmak isteyeceği tasarım harikaları

Gören herkesin sahip olmak isteyeceği tasarım harikaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA