Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza, öğleden sonra Karışıyaka Mahallesi, Karaköprü- Sırrın çevreyolunda meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Tacettin Ok'un kullandığı plakası öğrenilmeyen otomobil, kontorlden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
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