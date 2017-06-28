Şans Topu 28 Haziran çekiliş sonuçları Milli Piyango mpi.gov.tr

Şans Topu 28 Haziran çekiliş sonuçları, 5+1 bilen oldu mu kaç para aldı? Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Sonuçlar her hafta Çarşamba günleri yapılan çekiliş ile belirleniyor. Çekiliş, 21.15’te başlıyor ve 21.45’e kadar sürüyor. Şans Topu çekiliş sonuçları 28 Haziran tarihinde Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanıyor. Şans Topu 28 Haziran çekiliş sonuçları, Şans Topu’nda 5 bilen kaç lira aldı, 5+1 bilen oldu mu soruları merakla araştırılıyor. Haberimiz üzerinden Şans topu ile ilgili merak ettiğiniz birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Şans Topu’nda 21 Haziran’da 5+1 bilen bir kişi 1 milyon 393 bin lira kazandı. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması, aksi bir durum olmadığı sürece 21:45'e kadar tamamlanmaktadır.

ŞANS TOPU 28 HAZİRAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekilişin yapılmasının ardından sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA(21 HAZİRAN) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı. 5+1 bilen Osmaniye’den 1 kişi 1.393.179,15 TL ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 24 kişi 3.024,75 TL, 4+1 bilen 224 kişi 324,55 TL, 4 bilen 2.904 kişi 33,35 TL, 3+1 bilen 6.472 kişi 18,85 TL, 3 bilen 88.046 kişi 3,85 TL, 2+1 bilen 61.734 kişi 5,55 TL, 1+1 bilen 196.347 kişi 3,30 TL ikramiye kazandılar.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü 21.15’te canlı yayınla Şans Topu çekilişi gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans Topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU KAZANMA İPUÇLARI

Şans Topu tamamen bir şans oyunudur. Bu oyunda kazanmak istiyorsanız şimdiye kadar çekilişlerde en fazla çıkan toplara oynamanızda ve en az çıkan toplardan uzak durmanızda fayda vardır. Veya en çok çıkan sayıların yanına en az çıkan sayılardan da ekleyebilirsiniz. Çünkü bazı çekilişlerde en çok çıkan sayıların yanında en az çıkan sayılar da bulunuyor. Bir diğer yöntem de kuponu makineye hazırlatmaktır. Bu yöntemde uzun zamandır takıntılı olduğunuz sayıların haricinde farklı bir seçenek de deneyebilirsiniz.

Şans Topunda en fazla çıkan ilk grup topları : 15 – 23 – 29 – 9 – 22 - 4

Şans Topunda en fazla çıkan ikinci grup topları : 10 – 6 – 12 – 5 – 2 - 14

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.