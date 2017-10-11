Şans Topu çekilişi 11 Ekim sonuçları açıklandı mı 2017 Şans Topu çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Şans Topu 4 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu merak edilen konular arasında. Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu oyununda bugün 852’nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 5 artı 1 bilen 4 talihli büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Talihlilerden ikisinin Ankara’nın Çankaya ilçesinden, birisinin Balıkesir’in Edremit ilçesinden, birisinin de Mersin’in Mezitli ilçesinden olduğu açıklandı. Çekilişin kazandıran numaraları; 2, 12, 16, 26, 32 ve artı 10 oldu.Şans Topu çekilişi ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 57 talihli bin 292 lira 30 kuruş, 4 artı 1 bilen 277 talihli 265 lira 95 kuruş, 4 bilen 4 bin 39 talihli 24 lira 35 kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 235 talihli 17 lira 15 kuruş, 3 bilen 92 bin 673 talihli 3 lira 70 kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 209 talihli 5 lira 70 kuruş ve 1 artı 1 bilen 196 bin 161 talihli de 3 lira 35 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Şans Topu çekilişinde talihlilere toplam 2 milyon 455 bin 257 lira 50 kuruş ikramiye dağıtımı yapıldı. KDV olarak kamuya 978 bin 675 lira 10 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 545 bin 612 lira 79 kuruş aktarım yapıldı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...



ŞANS TOPU 4 EKİM SONUÇLARI

Şans Topu 4 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonuçlarında bu hafta tam 4 kişi büyük ikramiyeyi bildi ve ikramiye paylaşıldı. Ankara Çankaya’dan 2 kişi, Balıkesir Edremit’ten 1 kişi, Mersin Mezitli’den 1 kişi büyük ikramiyeyi bildi ve kişi başına 184.144,40 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 57 kişi 1.292,30 TL, 4+1 bilen 277 kişi, 4 bilen 4.039 kişi 24,35 TL, 3+1 bilen 7.235 kişi 17,15 TL, 3 bilen 92.673 kişi 3,70 TL, 2+1 bilen 61.209 kişi 5,70 TL, 1+1 bilen 196.161 kişi ise 3,35 TL değerinde ikramiye kazandılar.





ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişleri sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler loto bayilerinden,

4+1 bilenler ve 5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almaya hak kazananlar, bir yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu kuponu iki sayı kümesinden oluşur. Bir sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, diğer sayı kümesinde de 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. İlk sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Böylece bir kolon oynanmış olur. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekilişe katılmak isteyenler Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar çekilişe katılım sağlayabilirler. Çekiliş için katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurulabilir.



ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü 21.15’te canlı yayınla Şans Topu çekilişi gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans Topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU KAZANMA İPUÇLARI

Şans Topu tamamen bir şans oyunudur. Bu oyunda kazanmak istiyorsanız şimdiye kadar çekilişlerde en fazla çıkan toplara oynamanızda ve en az çıkan toplardan uzak durmanızda fayda vardır. Veya en çok çıkan sayıların yanına en az çıkan sayılardan da ekleyebilirsiniz. Çünkü bazı çekilişlerde en çok çıkan sayıların yanında en az çıkan sayılar da bulunuyor. Bir diğer yöntem de kuponu makineye hazırlatmaktır. Bu yöntemde uzun zamandır takıntılı olduğunuz sayıların haricinde farklı bir seçenek de deneyebilirsiniz.

Şans Topunda en fazla çıkan ilk grup topları : 15 – 23 – 29 – 9 – 22 - 4

Şans Topunda en fazla çıkan ikinci grup topları : 10 – 6 – 12 – 5 – 2 - 14

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

ŞANS TOPU TUTTURMA İHTİMALİ NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyun olan ve bu nedenle ikramiye grupları fazla olan (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.