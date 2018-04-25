Şans Topu sonuçları 25 Nisan Şans Topu çekilişi sorgulama sayfası mpi.gov.tr’de! Vatandaşların merakla beklediği Şans Topu sonuçları haberimizde yer alıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ Şans Topu sonuçları için heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişinde heyecan dorukta. 880. haftasında olan Şans Topu çekilişi canlı yayın ile milli piyango resmi sitesinde yayınlanacak. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu 25 Nisan 2018 sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

ŞANS TOPU SONUÇLARI GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyun planı gereği 4'üncü kez 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 32 kişi 116 bin 226 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 316 kişi 319 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 170 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 508 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 123 bin 273 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 803 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 278 bin 263 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 5 milyon 971 bin 327 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 339 bin 257 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 746 bin 964 lira 35 kuruş aktarılacak.

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,,

5+1 bilenler ve büyük ikramiye kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri bir yıl içerisinde ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu çekiliş kuponunda iki sayı kümesi bulunur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde de 1’den 14’e kadar sayılar yer alır. Birinci sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir.

Kolon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret verilir. Çekilişe katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Şans Topu çekilişleri için Perşembe sabahından Çarşamba günü akşamına kadar kupon oynanabilir.

ŞANS TOPU OYUNU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.