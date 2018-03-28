Şans Topu sonuçları 28 Mart Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de

Şans Topu sonuçları 28 Mart Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer almaktadır. Milyonlarca zengin olmak isteyen vatandaşın hayalini süsleyen Şans Topu çekiliş sonuçları bugün açıklanacak. Şans Topu sonuçları mpi.gov.tr’de! 28 Mart Şans Topu çekilişleri bu akşam saat 21:00'da yapılacak. MPİ sorgulama ekranı bilgileri ve 28 Mart Şans topu sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

28 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

28 Mart Şans Topu çekilişleri bu akşam saat 21:00'da yapılacak. MPİ sorgulama ekranı bilgileri ve 28 Mart Şans topu sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi sonucunda geçen hafta büyük ikramiye, Antalya’ya isabet etti. Büyük ikramiye dışında; 5 bilen 20 talihli 4 bin 156 lira 80 kuruş, 4 artı 1 bilen 287 talihli 289 lira 75 kuruş, 4 bilen 3 bin 295 talihli 33 lira 70 kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 228 talihli 19 lira 25 kuruş, 3 bilen 96 bin 204 talihli 4 lira 5 kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 389 talihli 5 lira 85 kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 445 talihli de 3 lira 40 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. İkramiye kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,,

5+1 bilenler ve büyük ikramiye kazananlar da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin kazandıkları ikramiyeleri bir yıl içerisinde ilgili yerden alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.